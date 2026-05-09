В Харькове – «прилет»: БпЛА попал в дом, у ребенка – стресс (дополняется)

Происшествия 22:42   09.05.2026
Виктория Яковенко
Взрыв слышали в Харькове после 22:00.

Дополнено в 22:42. 8-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс из-за вражеского удара БпЛА в Индустриальном районе. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

22:27. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг атаковал БпЛА Индустриальный район. По предварительной информации, попадание зафиксировано в девятиэтажный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны получили согласие РФ провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал, что по состоянию на 9 мая «оккупанты стихли». Он рассказал, что россияне пытаются взять паузу, чтобы провести ротации.

  • • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 22:42;

