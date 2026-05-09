Две подземные школы «на паузе», психотропы в игрушке в Харькове: итоги 9 мая

Общество 22:00   09.05.2026
Виктория Яковенко
МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 9 мая.

Ночью в Харькове произошла стрельба

По данным полиции, около 00:50 поступило сообщение о выстрелах на Аэрокосмическом проспекте. На месте копы обнаружили пьяного 22-летнего мужчину с огнестрельным ранением ноги. По словам очевидцев, мужчина находился в компании знакомых, которые выпивали за соседним столиком. Конфликтов никто не слышал.

Строительство двух подземных школ приостановили на Лозовщине

Причина – недобросовестные подрядчики, объясняет глава громады Сергей Зеленский. Говорит: бригады начали работать еще в позапрошлом году, но не выполнили даже 20% работ. Так что с ними разорвали договоры. Готовят иски в суд.

Психотропы нашли в детской игрушке в Харькове

На Салтовки копы задержали 33-летнего мужчину, который, по версии следствия, планировал сбывать запрещенные вещества. Фигурант получил «товар» по почте. Внутри игрушки обнаружили 29 зип-пакетов с веществом растительного происхождения и 10 зип-пакетов с таблетками MDMA.

МГ «Объектив» также сообщала 9 мая:

