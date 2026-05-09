Психотропы нашли в детской игрушке: подозрение получил харьковчанин (фото)
В Салтовском районе правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который, по версии следствия, планировал сбывать запрещенные вещества.
Фигурант получил «товар» по почте под видом мягкой детской игрушки, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Мужчину задержали возле почтомата.
«При осмотре полученной им посылки было обнаружено и изъято 29 зип-пакетов с веществом растительного происхождения, весом около 30 граммов и 10 зип-пакетов с таблетками MDMA», — отметили правоохранители.
Следователи сообщили харьковчанину о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта особо опасных психотропных веществ в больших размерах) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее приговор получил 33-летний осужденный, отбывавший наказание в исправительном центре Харьковщины за незаконное обращение психотропных веществ. Ему оставалось три дня до выхода на свободу, когда правоохранители снова нашли у мужчины наркотики. Это произошло в ноябре 2025 года – как оказалось, мужчина приобрел вещество PVP, сам употреблял его и продавал другим заключенным.
Категории: Общество, Харьков; Теги: игрушка, новости Харькова, подозрение, полиция, почта, психотропы;
Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 14:32;