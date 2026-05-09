Live

Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)

Суспільство 14:32   09.05.2026
Вікторія Яковенко
Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Салтівському районі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини.

Фігурант отримав «товар» поштою під виглядом дитячої м’якої іграшки, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловіка затримали біля поштомата.

«При огляді отриманої ним посилки було виявлено та вилучено 29 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, вагою близько 30 грамів та 10 зіп-пакетів з пігулками MDMA», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили харків’янину про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, у великих розмірах) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

в детской игрушке нашли психотропы в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
в детской игрушке нашли психотропы в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
в детской игрушке нашли психотропы в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше вирок отримав 33-річний засуджений, який відбував покарання у виправному центрі Харківщини за незаконний обіг психотропних речовин. Йому залишалося три дні до виходу на волю, коли правоохоронці знову знайшли у чоловіка наркотики. Це сталося у листопаді 2025 року – як виявилося, чоловік придбав речовину PVP, сам вживав її та продавав іншим ув’язненим.

Читайте також: Стрілянина сталася у Харкові: постраждав чоловік, подробиці від поліції

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)
Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)
09.05.2026, 14:32
“Чекали цілий рік”: у Харкові збиралися аніме-герої та персонажі зі Star Wars
“Чекали цілий рік”: у Харкові збиралися аніме-герої та персонажі зі Star Wars
09.05.2026, 13:11
Сьогодні 9 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 травня 2026: яке свято та день в історії
09.05.2026, 06:00
Стрілянина сталася у Харкові: постраждав чоловік, подробиці від поліції
Стрілянина сталася у Харкові: постраждав чоловік, подробиці від поліції
09.05.2026, 11:03
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, 232 ДТП за місяць
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, 232 ДТП за місяць
09.05.2026, 12:18
Понад 200 ДТП сталося на Харківщині у квітні: у який день найнебезпечніше
Понад 200 ДТП сталося на Харківщині у квітні: у який день найнебезпечніше
09.05.2026, 12:13

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 14:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини.".