Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)

У Салтівському районі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини.

Фігурант отримав «товар» поштою під виглядом дитячої м’якої іграшки, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловіка затримали біля поштомата.

«При огляді отриманої ним посилки було виявлено та вилучено 29 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, вагою близько 30 грамів та 10 зіп-пакетів з пігулками MDMA», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили харків’янину про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, у великих розмірах) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

