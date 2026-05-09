Психотропи знайшли у дитячій іграшці: підозру отримав харків’янин (фото)
У Салтівському районі правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який, за версією слідства, планував збувати заборонені речовини.
Фігурант отримав «товар» поштою під виглядом дитячої м’якої іграшки, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловіка затримали біля поштомата.
«При огляді отриманої ним посилки було виявлено та вилучено 29 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, вагою близько 30 грамів та 10 зіп-пакетів з пігулками MDMA», – зазначили правоохоронці.
Слідчі повідомили харків’янину про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, у великих розмірах) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше вирок отримав 33-річний засуджений, який відбував покарання у виправному центрі Харківщини за незаконний обіг психотропних речовин. Йому залишалося три дні до виходу на волю, коли правоохоронці знову знайшли у чоловіка наркотики. Це сталося у листопаді 2025 року – як виявилося, чоловік придбав речовину PVP, сам вживав її та продавав іншим ув’язненим.
Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 14:32;