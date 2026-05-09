Live

Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ

Фронт 09:19   09.05.2026
Вікторія Яковенко
Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив проведення параду в Москві сьогодні, 9 травня. Відповідний документ з’явився на сайті президента України напередодні.

“Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація). На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння”, – йдеться в указі.

указ Зеленского про парад в Москве
Скриншот

Нагадаємо, також ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.

Читайте також: Понад 30 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ
Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ
09.05.2026, 09:19
Понад 30 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
Понад 30 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
09.05.2026, 09:01
Новини Харкова — головне за 9 травня: 16 атак за добу, наслідки обстрілів
Новини Харкова — головне за 9 травня: 16 атак за добу, наслідки обстрілів
09.05.2026, 09:03
16 разів атакувала РФ на Харківщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
16 разів атакувала РФ на Харківщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
09.05.2026, 08:15
Сьогодні 9 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 травня 2026: яке свято та день в історії
09.05.2026, 06:00
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00

Новини за темою:

09.05.2026
Новини Харкова — головне за 9 травня: 16 атак за добу, наслідки обстрілів
24.04.2026
Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни: 13 з Харківщини (фото)
23.04.2026
На Харківщині – новий керівник СБУ: Зеленський підписав указ
21.04.2026
Сенсація на чемпіонаті Європи: Зеленський нагородив шахіста з Харкова
09.04.2026
Зеленський вручив орден Терехову і відзнаку “Місто-герой” Куп’янську (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 09:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив проведення параду в Москві сьогодні, 9 травня. Відповідний документ з’явився на сайті президента України напередодні.".