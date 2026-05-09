Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ
Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив проведення параду в Москві сьогодні, 9 травня. Відповідний документ з’явився на сайті президента України напередодні.
“Враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація). На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння”, – йдеться в указі.
Нагадаємо, також ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.
- Категорії: Фронт; Теги: Володимир Зеленський, москва, парад, указ;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 09:19;