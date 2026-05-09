16 разів атакувала РФ на Харківщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Радьківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 23 авіаційних ударів, скинувши 87 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8189 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначає Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська вже не утримують позиції в центрі Куп’янська.