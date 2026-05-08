Дорожники відновлять не лише траси, а й вулиці у місті на Харківщині
Наразі траси М-03 та М-29 активно упорядковують, повідомила Служба відновлення і розвитку інфраструктури в Харківській області.
На автотрасі М-03 Київ – Харків – Довжанський ремонт вже на фінальному етапі.
Водночас на трасі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро підрядники збільшують темпи і робіт.
Також активно тривають роботи на військово-логістичних маршрутах Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха, Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха та Т-21-23 межа Харківської області – Краснокутськ.
Також цього тижня розпочали ремонт у місті Барвінкове: планують відновити 8 вулиць міста, які зазнали значних руйнувань та потребують оновлення дорожнього покриття. Завершити роботи у Барвінковому хочуть до кінця червня.
Загалом протягом тижня у Харківській області відремонтували близько 77 тисяч квадратних метрів руйнувань дорожнього покриття.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 22:09;