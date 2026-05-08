Дорожники відновлять не лише траси, а й вулиці у місті на Харківщині

Суспільство 22:09   08.05.2026
Оксана Якушко
Наразі траси М-03 та М-29 активно упорядковують, повідомила Служба відновлення і розвитку інфраструктури в Харківській області.

На автотрасі М-03 Київ – Харків – Довжанський ремонт вже на фінальному етапі.

Водночас на трасі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро підрядники збільшують темпи і робіт.

Також активно тривають роботи на військово-логістичних маршрутах Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха, Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха та Т-21-23 межа Харківської області – Краснокутськ.

Також цього тижня розпочали ремонт у місті Барвінкове: планують відновити 8 вулиць міста, які зазнали значних руйнувань та потребують оновлення дорожнього покриття. Завершити роботи у Барвінковому хочуть до кінця червня.

Загалом протягом тижня у Харківській області відремонтували близько 77 тисяч квадратних метрів руйнувань дорожнього покриття.

