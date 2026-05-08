Live

Посварився з матір’ю – і втік із дому: поліціянти Харкова шукали підлітка

Події 20:56   08.05.2026
Оксана Якушко
Посварився з матір’ю – і втік із дому: поліціянти Харкова шукали підлітка

Мешканка Харкова звернулася до копів після зникнення її неповнолітнього сина, повідомляє Нацполіція.

Вона повідомила, що парубок пішов з дому після сварки з нею і взагалі перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці з’ясували, що впродовж двох діб підліток знаходився у свого товариша та періодично телефонував матері. Після того як жінка спробувала повернути сина додому, той перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

Упродовж кількох годин поліціянти встановили, де знаходився неповнолітній. Разом із товаришем він перебував біля одного з навчальних закладів в Індустріальному районі Харкова.

Поліціянти повернули хлопця додому і профілактично поговорили з ним щодо неприпустимості подібних випадків у майбутньому.

Читайте також: РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Трамваї не ходитимуть 9 та 10 травня у деяких районах Харкова
Трамваї не ходитимуть 9 та 10 травня у деяких районах Харкова
08.05.2026, 21:35
Посварився з матір’ю – і втік із дому: поліціянти Харкова шукали підлітка
Посварився з матір’ю – і втік із дому: поліціянти Харкова шукали підлітка
08.05.2026, 20:56
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00
Комфортне тепло. Прогноз погоди на 9 травня у Харкові й області
Комфортне тепло. Прогноз погоди на 9 травня у Харкові й області
08.05.2026, 20:17
РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»
РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»
08.05.2026, 16:17
Мережа аптек вільно продавала наркотичні препарати – її викрили у Харкові
Мережа аптек вільно продавала наркотичні препарати – її викрили у Харкові
08.05.2026, 19:44

Новини за темою:

08.05.2026
Оформляли фейкову інвалідність – у Харкові викрили чергову схему для ухилянтів
06.05.2026
Ганяв по Харкову із підробленим посвідченням – молодику «світить» до 5 років
06.05.2026
Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині
05.05.2026
Жінка вчинила наругу над могилою військового на Харківщині: чому
04.05.2026
Літній велосипедист загинув під час російського авіаудару Харківщиною


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Посварився з матір’ю – і втік із дому: поліціянти Харкова шукали підлітка», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 20:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Харкова звернулася до копів після зникнення її неповнолітнього сина, повідомляє Нацполіція.".