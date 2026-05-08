Посварився з матір’ю – і втік із дому: поліціянти Харкова шукали підлітка
Мешканка Харкова звернулася до копів після зникнення її неповнолітнього сина, повідомляє Нацполіція.
Вона повідомила, що парубок пішов з дому після сварки з нею і взагалі перестав виходити на зв’язок.
Правоохоронці з’ясували, що впродовж двох діб підліток знаходився у свого товариша та періодично телефонував матері. Після того як жінка спробувала повернути сина додому, той перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.
Упродовж кількох годин поліціянти встановили, де знаходився неповнолітній. Разом із товаришем він перебував біля одного з навчальних закладів в Індустріальному районі Харкова.
Поліціянти повернули хлопця додому і профілактично поговорили з ним щодо неприпустимості подібних випадків у майбутньому.
Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 20:56;