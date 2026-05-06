Ганяв по Харкову із підробленим посвідченням – молодику «світить» до 5 років

Поліціянти Слобідського району Харкова повідомили про підозру 21-річному молодику за фактами підробки та використання посвідчення водія, повідомляє Нацполіція.

21-річний чоловік вирішив обійти порядок отримання водійських прав. Через один із месенджерів він замовив у невідомого виготовлення підробного посвідчення.

Документ виготовили і надіслали поштою, де чоловік і заплатив за нього після отримання.

Але горе-водія зупинили працівники патрульної поліції за порушення Правил дорожнього руху – власне, тоді й прийшов зірковий час підробленого посвідчення.

Згідно з висновком експерта, наданий документ не відповідав встановленим зразкам.

Слідчі повідомили 21-річному мешканцю Харкова про підозру, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.