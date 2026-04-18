Без прав та шолома розсікав підліток на мотоциклі на Берестинщині

Події 13:15   18.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Берестинщині копи впіймали 17-річного хлопця, який без прав та шолома їздив на мотоциклі.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, хлопець порушив одразу кілька вимог правил дорожнього руху.

“На неповнолітнього складено адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) та за ч. 5 ст. 121 (порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – додали в поліції.

Тепер всі зібрані матеріали правоохоронці передадуть до суду.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
