Без прав и шлема рассекал подросток на мотоцикле на Берестинщине

Происшествия 13:15   18.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Берестинщине копы поймали 17-летнего парня, который без прав и шлема ездил на мотоцикле.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень нарушил сразу несколько требований ПДД.

«На несовершеннолетнего составлены административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) и по ч. 5 ст. 121 (нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – добавили в полиции.

Теперь все собранные материалы правоохранители передадут в суд.

Если вам интересна новость: «Без прав и шлема рассекал подросток на мотоцикле на Берестинщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Берестинщине копы поймали 17-летнего парня, который без прав и шлема ездил на мотоцикле.".