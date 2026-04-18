Без прав и шлема рассекал подросток на мотоцикле на Берестинщине
На Берестинщине копы поймали 17-летнего парня, который без прав и шлема ездил на мотоцикле.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень нарушил сразу несколько требований ПДД.
«На несовершеннолетнего составлены административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) и по ч. 5 ст. 121 (нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – добавили в полиции.
Теперь все собранные материалы правоохранители передадут в суд.
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 13:15;