Без прав и шлема рассекал подросток на мотоцикле на Берестинщине

На Берестинщине копы поймали 17-летнего парня, который без прав и шлема ездил на мотоцикле.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень нарушил сразу несколько требований ПДД.

«На несовершеннолетнего составлены административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) и по ч. 5 ст. 121 (нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – добавили в полиции.

Теперь все собранные материалы правоохранители передадут в суд.