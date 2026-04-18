В Изюме пропала 9-летняя девочка – она не выходит на связь с вечера
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 9-летняя Виктория Ревзон пропала накануне вечером в Изюме.
17 апреля около 17:00 девочка ушла из дома на прогулку, однако не вернулась. Телефона у ребенка при себе не было.
Приметы Виктории:
- рост 130 сантиметров;
- полноватого телосложения;
- короткие светлые волосы;
- зеленые глаза;
Была одета в черные штаны, спортивную кофту и белые кроссовки.
«Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 102, 0504950916, 0664543319 или другим удобным способом», – добавили в полиции.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Изюм, полиция, пропал ребенок, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 12:05;