В Изюме пропала 9-летняя девочка – она не выходит на связь с вечера

Происшествия 12:05   18.04.2026
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 9-летняя Виктория Ревзон пропала накануне вечером в Изюме.

17 апреля около 17:00 девочка ушла из дома на прогулку, однако не вернулась. Телефона у ребенка при себе не было.

Приметы Виктории:

  • рост 130 сантиметров;
  • полноватого телосложения;
  • короткие светлые волосы;
  • зеленые глаза;

Была одета в черные штаны, спортивную кофту и белые кроссовки.

«Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 102, 0504950916, 0664543319 или другим удобным способом», – добавили в полиции.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 12:05;

