В Ізюмі зникла 9-річна дівчинка – вона не виходить на зв’язок із вечора

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 9-річна Вікторія Ревзон зникла напередодні ввечері в Ізюмі.

17 квітня близько 17:00 дівчинка пішла з дому на прогулянку, проте не повернулася. Телефону в дитини при собі не було.

Прикмети Вікторії:

зріст 130 сантиметрів;

повної статури;

коротке світле волосся;

зелені очі.

Була одягнена у чорні штани, спортивну кофту та білі кросівки.

“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: 102, 0504950916, 0664543319 або іншим зручним способом“, – додали в поліції.