В Ізюмі зникла 9-річна дівчинка – вона не виходить на зв’язок із вечора

Події 12:05   18.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 9-річна Вікторія Ревзон зникла напередодні ввечері в Ізюмі.

17 квітня близько 17:00 дівчинка пішла з дому на прогулянку, проте не повернулася. Телефону в дитини при собі не було.

Прикмети Вікторії:

  • зріст 130 сантиметрів;
  • повної статури;
  • коротке світле волосся;
  • зелені очі.

Була одягнена у чорні штани, спортивну кофту та білі кросівки.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: 102, 0504950916, 0664543319 або іншим зручним способом“, – додали в поліції.

Якщо вам цікава новина: «В Ізюмі зникла 9-річна дівчинка – вона не виходить на зв’язок із вечора», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 9-річна Вікторія Ревзон зникла напередодні ввечері в Ізюмі.".