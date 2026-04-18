В Ізюмі зникла 9-річна дівчинка – вона не виходить на зв’язок із вечора
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 9-річна Вікторія Ревзон зникла напередодні ввечері в Ізюмі.
17 квітня близько 17:00 дівчинка пішла з дому на прогулянку, проте не повернулася. Телефону в дитини при собі не було.
Прикмети Вікторії:
- зріст 130 сантиметрів;
- повної статури;
- коротке світле волосся;
- зелені очі.
Була одягнена у чорні штани, спортивну кофту та білі кросівки.
“Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: 102, 0504950916, 0664543319 або іншим зручним способом“, – додали в поліції.
Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2026 в 12:05;