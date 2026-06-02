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Підліток хотів продавати у Харкові “трофейну” зброю – СБУ його викрила

Суспільство 16:17   02.06.2026
Вікторія Яковенко
Підліток хотів продавати у Харкові “трофейну” зброю – СБУ його викрила Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали у Харкові 16-річного. Слідство вважає, що він намагався продавати нелегально вивезену із прифронтових районів зброю.

“Задокументовано, що він серед своїх знайомих підшукував покупця для військових засобів ураження, нелегально вивезених із прифронтових районів та зон ведення бойових дій. Серед них – російський модифікований автомат Калашникова, набої до нього калібру 5,45 мм, а також бойові гранати різних типів”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Юнак прагнув отримати за цей арсенал 1800 доларів, після чого виїхати з Харкова та на деякий час «залягти на дно» в іншому регіоні України, встановили силовики.

Правоохоронці затримали хлопця у Харкові «на гарячому» – під час спроби збуту зазначених засобів ураження.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, арсенал зброї виявили правоохоронці під час обшуку у помешканні 64-річного мешканця Слобідського району Харкова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 16:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові 16-річного. Слідство вважає, що він намагався продавати нелегально вивезену із прифронтових районів зброю.".