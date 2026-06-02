Битва за «пряничний будинок» у Харкові: Верховний суд дав продовження справі

Правоохоронці кажуть: боротьба за повернення державі однієї з найвідоміших архітектурних перлин Харкова — будівлі «Медичного товариства», відомої як «пряничний будинок» — переходить на новий етап. Адже, Верховний суд передав справу на новий розгляд.

В Харківській обласній прокуратурі нагадали: правоохоронці вдруге подавали апеляцію, щоб повернути державі маєток професора, дворянина та орнітолога Миколи Сомова. Йдеться про пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення — особняк на вулиці Максимільянівській, спроєктований архітектором Олексієм Бекетовим.

«Прокуратура вимагала скасувати рішення Господарського суду про визнання права власності на пам’ятку та земельну ділянку історико-культурного призначення за громадською організацією, яка нібито є правонаступницею початкового медичного товариства. Раніше прокурори вже забезпечили фактичне поновлення права держави на «пряничний будинок». Водночас рішенням Господарського суду право власності на маєток Миколи Сомова та земельну ділянку історико-культурного призначення знову визнано за тим самим позивачем», – зазначили правоохоронці.

Тож прокурори вдруге подали апеляційну скаргу на це рішення, проте Східний апеляційний господарський суд закрив провадження у справі та фактично підтвердив право розпорядження громадською організацією спірним майном на свій розсуд, пояснюють правоохоронці.

Однак прокурори з цим не погодились і звернулася до суду вищої інстанції.

«Вже нині Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокурорів і скасував ухвалу про закриття провадження, а справу передав на новий розгляд. Суд зазначив, що висновок про закриття провадження є передчасним — не надано належної оцінки усім доводам прокурора щодо наявності підстав для представництва інтересів держави. Тепер, після рішення Верховного Суду, Східний апеляційний господарський суд зобов’язаний повторно розглянути питання про відкриття провадження», – підкреслили в прокуратурі.