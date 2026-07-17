Разом заради відновлення: два великі виші Харкова об’єдналися (відео)

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» та Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова об’єднують свій науковий потенціал. Керівники закладів підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у науково-дослідницькій сфері.

Співпраця передбачає створення спільних наукових консорціумів, подання заявок на міжнародні гранти та спрощення взаємного доступу вчених до лабораторій та обладнання обох вишів.

Прикладні розробки для міста

Ректор ХНУМГ імені О. М. Бекетова Ігор Білецький зазначає, що в нинішніх умовах наука має давати швидкий практичний результат, який працюватиме на оборону, відбудову та комунальну сферу.

«Ми побачили, що напрацювання, які є в аерокосмічній галузі, їх дуже круто використовувати у прикладному сенсі, в народному господарстві. Ми це робимо вже досить давно і успішно. Це декларація для того, щоби ми могли формувати міждисциплінарні проєкти. Епоха, коли були потрібні фундаментальні, ґрунтовні монодослідження на перспективу на 10-річчя вперед, вона трохи позаду. Зараз є дуже серйозний запит на ті дослідження, які будуть давати швидкий, короткий результат. І він повинен працювати на оборону, на відновлення, на комунальне господарство, на транспорт. І самотужки, одному університету, який є галузевим, з цим складно впоратися», — говорить Білецький.

Один із прикладів успішної взаємодії — використання композитних матеріалів, які спочатку розроблялися в ХАІ для авіації, а тепер успішно працюють у промисловості.

«Ми зараз їх впроваджуємо в нафтогазовидобування. Труби дуже високого тиску, від 240 до 300 атмосфер. Ми разом з виробниками цю технологію адаптували, і її вже масово і широко використовують для газовидобування. Раніше використовувалися стальні труби, дуже коштовні, виробництва Європи. Зараз це українське виробництво з композитних матеріалів, зі скловолокна і таке інше. Як приклад», — зазначає ректор Бекетівського університету.

Спрощення доступу до лабораторій та безпека

Ректор ХАІ Олексій Литвинов зауважив, що підписаний документ є логічним продовженням багаторічного партнерства, яке тепер просто закріпили офіційно.

«Ми хочемо розширити можливості співпраці між нашими колективами й окремими вченими нашого університету та університету Бекетова для того, аби максимально спростувати ті штучні перепони, які існують у налагодженні цієї співпраці. Ми хочемо, щоб наші науковці знали ті напрямки, які досліджуються, наприклад, в Бекетова. Знали тих науковців, які працюють там над схожою проблематикою і працювали разом для того, аби спільно зробити і швидше, і якісніше ту роботу і видати той науковий продукт, над яким вони працюють», — зазначив Литвинов.

Практичною проблемою для вчених є суворі безпекові обмеження та закритість вишів, через що потрапити до лабораторій колег вкрай складно.

«В університетах є певні процедури доступу до наукових результатів, продуктів та обладнання. Людина з вулиці не має можливості потрапити до університету і користуватися дуже коштовним і дуже точним обладнанням. Так само це стосується і науковців інших університетів. І сьогодні ми хочемо зробити так, щоб цей порядок був набагато простішим… І наш університет, і інші університети, які розташовані у прифронтовій зоні, ми зараз всі важливі інфраструктурні проєкти. Тому у нас тут є питання безпеки, питання обмеження доступу до певних приміщень для певних осіб. Тому всього цього необхідно дотримуватись. І сьогоднішня декларація нам дає можливість дещо спростити ці питання», — додав ректор ХАІ.



Соціальне навантаження та відбудова

Обидва виші серйозно постраждали від обстрілів та водночас несуть велике соціальне навантаження, розмістивши сотні переселенців у своїх гуртожитках. За словами Литвинова, це вимагає великих витрат із власних спеціальних фондів університетів.

«Як Бекетівський університет, так і ХАІ, напевно, з харківських вишів є найбільш постраждалими. Ми якщо не на перших позиціях, то однозначно в першій трійці, п’ятірці. І у нас, і у вас постає питання, як ми будемо відновлюватись, як ми будемо відбудовуватись. Друге питання — це те, що як ХАІ, так і університет Бекетова, ми тягнемо на своїх плечах величезне навантаження з внутрішньо переміщених осіб, які проживають у гуртожитках наших університетів. У нас на сьогодні їх вже понад 900 осіб. Усе це все лежить на плечах нашого спеціального фонду, який також необхідно витрачати й на стимулювання науково-педагогічного персоналу, і на заробітні плати, і інші виплати, на премії, на відбудову, на вирішення поточних питань, на покриття видатків на комунальні послуги», — зазначає ректор ХАІ.

Спільна участь у міжнародних грантових програмах

Спільна робота має допомогти закладам залучати значні позабюджетні кошти в межах європейських програм, таких як Horizon Europe чи Erasmus+. Білецький підкреслив, що фінансування від міжнародних партнерів сьогодні є критично важливим для розвитку вишів.

«Ми ж всі дуже досвідчені науковці, ви бачите, що ті гроші, які прийшли з-за кордону, міжнародні гранти, які прийшли на спецфонд, вони множаться на три порівняно з тими, які ми отримуємо з держбюджету. Для Horizon Europe потрібні консорціуми. Ось у нас готовий консорціум, у кожного з нас є партнери за кордоном, ми можемо все це об’єднувати в такі проєкти, про які самостійно, можливо, не могли б думати», — зазначив ректор університету ім. Бекетова.

Попри природну конкуренцію на ринку вищої освіти, керівники обох вишів наголосили на необхідності здорової та прозорої співпраці в умовах війни. Раніше університет Бекетова підписав декларації про наміри щодо співробітництва ще з двома вишами: з Харківським університетом радіоелектроніки та з Харківським медичним університетом.