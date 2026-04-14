У Харкові створюють цифрового двійника міста: навіщо він потрібен (відео)
Цифрового двійника міста — багатошарову модель, яка об’єднає дані про будівлі, мережі, транспортну, енергетичну та комунальну інфраструктуру – створюють у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.
Розробка дасть змогу прогнозувати аварії та ефективно керувати міським господарством, навіть у критичних ситуаціях, розповів МГ “Об’єктив” проректор з науково-педагогічної роботи вишу Гліб Ватуля. За його словами, енергетичний двійник міста є складовою цієї великої моделі. Він ще не завершений, робота триває.
“У цифровому двійнику ви маєте декілька шарів. Там можуть бути і мережі, і будівлі, і логістичні шляхи, і транспортна інфраструктура, і енергетична інфраструктура, і інфраструктура водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення. Усе воно в цьому цифровому двійнику”, — пояснив Ватуля.
За його словами, така модель дозволяє не лише фіксувати пошкодження, а й прогнозувати їх.
“Якщо щось виходить з ладу, у вас відображається все це. Без того, що у вас щось трапилось, і ви починаєте вирішувати в авральному порядку. Ви можете прогнозувати, яким чином вам потрібно буде переналаштувати системну роботу, щоб уникнути цієї або аварії, або пошкодження, або якоїсь руйнації”, — зазначив проректор.
Ватуля додав, що розробка розпочиналась як наукова робота, але має стовідсотково прикладне значення.
“Була ідея створити великий дата-центр, в який звести всі ці реальні інфраструктурні проєкти і цифрові двійники, для того, щоб там оперувати з тими даними, які будуть закладені в цей цифровий двійник. Скоріше за все, буде розподілена система користувачів, які будуть мати певний доступ до ієрархії цієї системи”, — розповів він.
До цифрового двійника можна буде вносити додаткові елементи. У роботі беруть участь студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники.
“Це необхідно для сучасного управління містом. Ця розробка може послугувати місту для його нормального життєзабезпечення”, — підсумував Ватуля.
Читайте також: Чи замінить ШІ архітекторів? Нові програми анонсують виші Харкова (відео)
14 Квітня 2026 в 20:43