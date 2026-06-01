Live

«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов

Фронт 21:28   01.06.2026
Оксана Якушко
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов

Юрій Бутусов, відомий журналіст та командир взводу БпЛА 13-ї бригади НГУ Хартія, в етері Radio NV розповів про реальну ситуацію на Куп’янському напрямку.

«На нашій ділянці, на Харківщині, йдуть дуже важкі бої. Ворог в районі Куп’янська зосередив велику кількість своїх підрозділів зі складу військ безпілотних систем. І в районі Лимана-Першого росіяни, це 68-ма російська дивізія і полк безпілотних систем 6-ї армії, а також додаткові підрозділи противника, які там зосереджені, намагаються в першу чергу дронами ізолювати район бойових дій, завдати нам неприйнятні втрати в комплексі з щільною роботою артилерії. І таким чином проломити наш фронт і знов захопити Куп’янськ, як у 2025 році відбулось. Тому йдуть важкі бої, ворог б’ється за плацдарм на правому березі Осколу, намагається його втримати і нарости там чисельність. І за найменшої нагоди, як тільки погода дозволяє, і обмежує активність дронів, стараються завести підкріплення у Куп’янськ», – розповів Юрій Бутусов.

Він зазначив, що наразі умови для маскування у російської піхоти дуже добрі. А велику кількість сил росіяни виділили на протидію українським БпЛА.

Але менше з тим, українським підрозділам вдається достатньо ефективно відбивати атаки росіяни.

Відео: НВ

Читайте також: Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Новини за темою:

01.06.2026
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
29.05.2026
15 років в’язниці отримав коригувальник ударів БпЛА РФ по Харкову
25.05.2026
Небезпека на окружній, 20 ударів БпЛА: Терехов підбив підсумки тижня в Харкові
24.05.2026
Золочівщина переживає удари: росіяни били FPV-дронами та “Молниями”
24.05.2026
13 постраждалих у Богодухові: росіяни атакували місто БпЛА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 21:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юрій Бутусов, відомий журналіст та командир взводу БпЛА 13-ї бригади НГУ Хартія, в етері Radio NV розповів про реальну ситуацію на Куп’янському напрямку.".