«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
Юрій Бутусов, відомий журналіст та командир взводу БпЛА 13-ї бригади НГУ Хартія, в етері Radio NV розповів про реальну ситуацію на Куп’янському напрямку.
«На нашій ділянці, на Харківщині, йдуть дуже важкі бої. Ворог в районі Куп’янська зосередив велику кількість своїх підрозділів зі складу військ безпілотних систем. І в районі Лимана-Першого росіяни, це 68-ма російська дивізія і полк безпілотних систем 6-ї армії, а також додаткові підрозділи противника, які там зосереджені, намагаються в першу чергу дронами ізолювати район бойових дій, завдати нам неприйнятні втрати в комплексі з щільною роботою артилерії. І таким чином проломити наш фронт і знов захопити Куп’янськ, як у 2025 році відбулось. Тому йдуть важкі бої, ворог б’ється за плацдарм на правому березі Осколу, намагається його втримати і нарости там чисельність. І за найменшої нагоди, як тільки погода дозволяє, і обмежує активність дронів, стараються завести підкріплення у Куп’янськ», – розповів Юрій Бутусов.
Він зазначив, що наразі умови для маскування у російської піхоти дуже добрі. А велику кількість сил росіяни виділили на протидію українським БпЛА.
Але менше з тим, українським підрозділам вдається достатньо ефективно відбивати атаки росіяни.
Відео: НВ
Категорії: Фронт, Харків; Теги: БПЛА, куп'янск, Юрий Бутусов;
Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 21:28;