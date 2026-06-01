Скажена кішка кинулася на господаря – де ввели карантин на Харківщині

24 травня кішка, повернувшись додому з городу в селищі Слатине, накинулася на свого господаря і подряпала його.

Про випадок сказу у домашньої тварини повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Чоловік у той же день звернувся до ветеринара й, отримавши консультацію, ізолював кішку в окремому приміщенні з їжею та водою. За кілька днів тварина померла. Зі слів чоловіка, кіт і кішка, що мешкали у його, не були щеплені проти сказу.

Джерелом інфекції стали дикі тварини, адже протягом весни мешканці Слатиного часто помічали лисиць, що заходили на їхні подвір’я і контактували з домашніми тваринами.

Карантин ввели до 15 липня 2026 року у Слатинському старостинському окрузі. У карантинній зоні ветеринарні лікарі проводять клінічний огляд і вакцинацію домашніх котів і собак, а також бродячих тварин.

Вячеслав Задоренко закликав мешканців громади обов’язково вакцинувати домашніх тварин проти сказу і негайно повідомляти фахівців про підозрілі випадки.

«Дергачівська дільниця ветеринарної медицини працює щодня з 9:00 до 14:00. Контактний номер телефону: 380934618892. Мешканці Слатиного можуть звертатися безпосередньо до місцевого ветеринара Олександра Ломаки, що працює на території селища», – розповів Задоренко.

Нагадаємо, у квітні випадок сказу зафіксували у селищі Кегичівка. Інфекцію виявили у безпритульного кота. А у травні випадок сказу у домашнього собаки зафіксували на території Київського району Харкова.