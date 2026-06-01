Скажена кішка кинулася на господаря – де ввели карантин на Харківщині
24 травня кішка, повернувшись додому з городу в селищі Слатине, накинулася на свого господаря і подряпала його.
Про випадок сказу у домашньої тварини повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Чоловік у той же день звернувся до ветеринара й, отримавши консультацію, ізолював кішку в окремому приміщенні з їжею та водою. За кілька днів тварина померла. Зі слів чоловіка, кіт і кішка, що мешкали у його, не були щеплені проти сказу.
Джерелом інфекції стали дикі тварини, адже протягом весни мешканці Слатиного часто помічали лисиць, що заходили на їхні подвір’я і контактували з домашніми тваринами.
Карантин ввели до 15 липня 2026 року у Слатинському старостинському окрузі. У карантинній зоні ветеринарні лікарі проводять клінічний огляд і вакцинацію домашніх котів і собак, а також бродячих тварин.
Вячеслав Задоренко закликав мешканців громади обов’язково вакцинувати домашніх тварин проти сказу і негайно повідомляти фахівців про підозрілі випадки.
«Дергачівська дільниця ветеринарної медицини працює щодня з 9:00 до 14:00. Контактний номер телефону: 380934618892. Мешканці Слатиного можуть звертатися безпосередньо до місцевого ветеринара Олександра Ломаки, що працює на території селища», – розповів Задоренко.
Нагадаємо, у квітні випадок сказу зафіксували у селищі Кегичівка. Інфекцію виявили у безпритульного кота. А у травні випадок сказу у домашнього собаки зафіксували на території Київського району Харкова.
Читайте також: Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Скажена кішка кинулася на господаря – де ввели карантин на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 19:00;