Вибухи знову лунають у Харкові: під атакою Немишлянський район

Вранці 1 червня начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що росіяни випустили БпЛА по Харкову. Під ударом опинився Немишлянський район.

Відомо про потерпілого 37-річного чоловіка. Медики вже надають йому необхідну допомогу.

“Пошкоджено АЗС, чотири автомобілі, рекламні борди. Профільні служби усувають наслідки удару“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські військові завдали масований удар безпілотниками по Харкову. Атакували Основ’янський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони. Відомо про чотирьох постраждалих. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали жінки 34, 58, 65 та 76 років. Пошкоджено скління вікон восьми багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки, сім автомобілів, два гаражі, газові та електричні мережі, світлофор.

Пізніше в пресслужбі мерії повідомили: внаслідок ударів росіян уночі 1 червня у Харкові пошкоджено, як мінімум 27 будівель, вибито 168 вікон у квартирах, ще 37 – у місцях загального користування. Також знищено 61 скління балконів, пошкоджено п’ять покрівель та обірвано два дроти вуличного освітлення