Live

Вибухи знову лунають у Харкові: під атакою Немишлянський район

Події 10:55   01.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи знову лунають у Харкові: під атакою Немишлянський район

Вранці 1 червня начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що росіяни випустили БпЛА по Харкову. Під ударом опинився Немишлянський район.

Відомо про потерпілого 37-річного чоловіка. Медики вже надають йому необхідну допомогу.

Пошкоджено АЗС, чотири автомобілі, рекламні борди. Профільні служби усувають наслідки удару“, – додав Синєгубов.

Нагадаємо,  у ніч на 1 червня російські військові завдали масований удар безпілотниками по Харкову. Атакували Основ’янський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони. Відомо про чотирьох постраждалих. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали жінки 34, 58, 65 та 76 років. Пошкоджено скління вікон восьми багатоквартирних будинків, чотири приватні будинки, сім автомобілів, два гаражі, газові та електричні мережі, світлофор.

Пізніше в пресслужбі мерії повідомили: внаслідок ударів росіян уночі 1 червня у Харкові пошкоджено, як мінімум 27 будівель, вибито 168 вікон у квартирах, ще 37 – у місцях загального користування. Також знищено 61 скління балконів, пошкоджено п’ять покрівель та обірвано два дроти вуличного освітлення

Читайте також: Нічні «прильоти» у Богодухові: постраждала жінка, вирувала пожежа

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Новини за темою:

01.06.2026
Вибиті понад 160 вікон, пошкоджені майже 30 будинків – наслідки ударів РФ
01.06.2026
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
29.05.2026
По школі у Дергачівській громаді вдарили росіяни – фото наслідків
29.05.2026
Синєгубов розповів, що било по Харківщині протягом доби
29.05.2026
За добу 16 штурмів ЗС РФ відбили СОУ на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вибухи знову лунають у Харкові: під атакою Немишлянський район», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 10:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 червня начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що росіяни випустили БпЛА по Харкову. Під ударом опинився Немишлянський район.".