Live

Взрывы опять звучат в Харькове: под атакой Немышлянский район

Происшествия 10:55   01.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы опять звучат в Харькове: под атакой Немышлянский район

Утром 1 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне выпустили БпЛА по Харькову. Под ударом оказался Немышлянский район.

Известно о пострадавшем 37-летнем мужчине. Медики уже оказывают ему необходимую помощь.

«Повреждена АЗС, четыре автомобиля, рекламные борды. Профильные службы устраняют последствия удара», – добавил Синегубов.

Напомним, в ночь на 1 июня российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. Атаковали Основянский, Слободской, Холодногорский и Киевский районы. Известно о четырех пострадавших. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали женщины 34, 58, 65 и 76 лет. Повреждено остекление окон восьми многоквартирных домов, четыре частных дома, семь автомобилей, два гаража, газовые и электрические сети, светофор.

Позже в пресс-службе мэрии сообщили: в результате ударов россиян ночью 1 июня в Харькове повреждены, как минимум 27 зданий, выбито 168 окон в квартирах, еще 37 – в местах общего пользования. Также уничтожено 61 остекление балконов, повреждены пять кровель и оборваны два провода уличного освещения.

Читайте также: Ночные «прилеты» в Богодухове: пострадала женщина, бушевал пожар

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
01.06.2026, 23:11
Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности
01.06.2026, 17:03
Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня
Взятка в ТЦК и массированная атака дронов на Харьков — итоги 1 июня
01.06.2026, 23:59
Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
Никто из трудовых мигрантов не хочет ехать на Харьковщину – Алексеев
01.06.2026, 23:39
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
01.06.2026, 20:37

Новости по теме:

01.06.2026
Выбиты более 160 окон, повреждены почти 30 домов – последствия ударов РФ
01.06.2026
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
29.05.2026
По школе в Дергачевской громаде ударили россияне – фото последствий
29.05.2026
Синегубов рассказал, что било по Харьковщине в течение суток
29.05.2026
За сутки 16 штурмов ВС РФ отбили СОУ на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы опять звучат в Харькове: под атакой Немышлянский район», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 10:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне выпустили БпЛА по Харькову. Под ударом оказался Немышлянский район.".