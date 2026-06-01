Взрывы опять звучат в Харькове: под атакой Немышлянский район

Утром 1 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне выпустили БпЛА по Харькову. Под ударом оказался Немышлянский район.

Известно о пострадавшем 37-летнем мужчине. Медики уже оказывают ему необходимую помощь.

«Повреждена АЗС, четыре автомобиля, рекламные борды. Профильные службы устраняют последствия удара», – добавил Синегубов.

Напомним, в ночь на 1 июня российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. Атаковали Основянский, Слободской, Холодногорский и Киевский районы. Известно о четырех пострадавших. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали женщины 34, 58, 65 и 76 лет. Повреждено остекление окон восьми многоквартирных домов, четыре частных дома, семь автомобилей, два гаража, газовые и электрические сети, светофор.

Позже в пресс-службе мэрии сообщили: в результате ударов россиян ночью 1 июня в Харькове повреждены, как минимум 27 зданий, выбито 168 окон в квартирах, еще 37 – в местах общего пользования. Также уничтожено 61 остекление балконов, повреждены пять кровель и оборваны два провода уличного освещения.