Выбиты более 160 окон, повреждены почти 30 домов – последствия ударов РФ

В результате ударов россиян ночью 1 июня в Харькове повреждены, как минимум 27 зданий, передают в пресс-службе мэрии.

В горсовете отметили: повреждены дома в Слободском, Холодногорском и Основянском районах.

«Было выбито 168 окон в квартирах, еще 37 – в местах общего пользования. Также уничтожено 61 остекление балконов, повреждены пять кровель и оборваны два провода уличного освещения», – уточнили в мэрии.

Ликвидировать последствия уже начали коммунальщики.

Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна в Основянском районе. В Слободском районе такие же работы проводят специалисты КП «Харьковжилстрой».

Напомним, в ночь на 1 июня российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. Атаковали Основянский, Слободской, Холодногорский и Киевский районы. Известно о четырех пострадавших. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали женщины 34, 58, 65 и 76 лет. Повреждено остекление окон восьми многоквартирных домов, четыре частных дома, семь автомобилей, два гаража, газовые и электрические сети, светофор.