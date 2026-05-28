Двое людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов
Девять населенных пунктов обстреляли россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов пострадали двое людей.
«В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадал 62-летний мужчина; в г. Изюм получил острую реакцию на стресс 54-летний мужчина. Также медики оказали помощь 45-летнему мужчине, который 26 мая пострадал в результате обстрела в пос. Прудянка Дергачевской громады», – отметил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- семь КАБов;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона;
- 18 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрел повреждены дома и хозпостройки в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 08:40;