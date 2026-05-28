Двое людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов

08:40   28.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девять населенных пунктов обстреляли россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов пострадали двое людей.

«В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадал 62-летний мужчина; в г. Изюм получил острую реакцию на стресс 54-летний мужчина. Также медики оказали помощь 45-летнему мужчине, который 26 мая пострадал в результате обстрела в пос. Прудянка Дергачевской громады», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • семь КАБов;
  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • 18 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрел повреждены дома и хозпостройки в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Читайте также: Где атаковали россияне в Харьковской области – Генштаб на 08:00

  Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 08:40;

