Двое людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов

Девять населенных пунктов обстреляли россияне в течение минувших суток, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате ударов пострадали двое людей.

«В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадал 62-летний мужчина; в г. Изюм получил острую реакцию на стресс 54-летний мужчина. Также медики оказали помощь 45-летнему мужчине, который 26 мая пострадал в результате обстрела в пос. Прудянка Дергачевской громады», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

семь КАБов;

три БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона;

18 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрел повреждены дома и хозпостройки в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.