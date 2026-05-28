Новости Харькова — главное за 28 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:15
Как прошла ночь в Харькове и области
За ночь тревога на Харьковщине звучала дважды – с 01:24 до 01:49 и с 03:18 до 04:14. Первую – объявили из-за угрозы применения БпЛА. В Воздушных силах ВСУ уточнили: беспилотники зафиксировали в районе Богодухова и Краснокутска. Они летели в сторону Полтавщины.
В 03:38 защитники неба сообщили: на Харьковскую область россияне выпустили КАБы. А в 04:05 опять появились дроны – на этот раз они полетели в сторону Харькова. Информации о взрывах и «прилетах» не было. По состоянию на 07:15 новых угроз для региона нет.
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 07:15;