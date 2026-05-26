Харьков пугают отключением связи, на Журавлёвке готовят пляж — итоги 26 мая

ЦПД развенчал фейк о якобы «законе №395/2026», который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Армия РФ уничтожила очередной дом в Великом Бурлуке. Водитель Lexus снёс забор на Аэрокосмическом проспекте. В Харькове восстановили маршрут троллейбуса, который не работал с 2022 года. Остров на Журавлёвке готовят к пляжному сезону. Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 мая.

Соцсетями и Telegram-каналами распространяется поддельный скриншот якобы с сайта президента Украины. На изображении — указ №395/2026. На самом деле подобного текста не существует. А указ с таким номером касается назначения судьи Черниговского апелляционного суда. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил: распространённая информация не соответствует действительности. Никаких законов или постановлений об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог в Украине не принимали.

<br />

Попадание было в частный дом. В ГСЧС сообщили о пожаре на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Об ДТП патрульным сообщили около полуночи. Пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины отметила: общаясь с водителем, правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Драгер подтвердил оценку копов: 1,15 промилле алкоголя. Водитель с этим показателем согласился. Также выяснилось, что он ехал без прав. На нарушителя составили целую пачку админпротоколов по разным статьям.

Речь идёт о троллейбусе №54. Он снова курсирует от метро «Индустриальная» на Рогань.

В мэрии сообщили: «Харьковзеленстрой» проводит работы по благоустройству зоны отдыха. Там разравнивают и подсыпают свежим песком пляж, который размыло водой. Также обещают комфортные лежаки и зонтики от солнца. Доступ будет бесплатным. Ранее «Харьковзеленстрой» получил в постоянное пользование участок, где раньше находился частный пляж «Акважур». Напомним, в Харьковской области действует решение о запрете купания. Его утвердила Региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Фридайвер Наталья Жаркова приняла участие в турнире в Шарм-эль-Шейхе. Там она победила сразу в трёх дисциплинах. Мировым рекордом стала глубина 112 м, которой достигла Наталья в нырянии с постоянным весом в биластах. А также — 106 м в свободном погружении по тросу с постоянным весом без ласт, сообщил департамент по делам семьи, молодёжи и спорта Харьковского горсовета.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Новая зона отдыха? Ремонт Университетской горки в Харькове хотят продолжить 📹

Яд в черноземе: какая невидимая опасность из-за боев отравляет Харьковщину 📹

Преображается Основа: еще один пляж приводят в порядок в Харькове (фото)