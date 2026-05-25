Не ходил с начала войны: во вторник в Харькове возобновит работу троллейбус

Транспорт 21:25   25.05.2026
Елена Нагорная
Троллейбус №54 (разворотный круг «ул. 12 Апреля» — железнодорожная станция «Рогань») возобновит работу 26 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию департамента строительства и дорожного хозяйства.

Там также напомнили, что этот маршрут не работал с февраля 2022 года.

Троллейбус №54 в Харькове, связывавший станцию метро «Индустриальная» с ж/д станцией Рогань, не курсировал из-за отсутствия контактной сети на конечном участке по улице Роганской. Для этого направления требовались специальные троллейбусы с автономным ходом, которые после начала полномасштабных боевых действий были перераспределены на более критические участки города.

Читайте также: Все реконструкции в центре Харькова происходят по единой план-схеме (видео)

16.05.2026
Два трамвая меняли маршруты в Харькове из-за перебоев с электроснабжением
14.05.2026
Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня
12.05.2026
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
11.05.2026
Движение перекроют в центре Харькова во вторник, троллейбусы изменят маршруты
01.05.2026
На три дня запретят движение транспорта в центральном районе Харькова


Если вам интересна новость: «Не ходил с начала войны: во вторник в Харькове возобновит работу троллейбус», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

