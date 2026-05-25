Live

Все реконструкции в центре Харькова происходят по единой план-схеме (видео)

Общество 20:43   25.05.2026
Елена Нагорная
Все реконструкции в центре Харькова происходят по единой план-схеме (видео)

Все реконструкции в центре города, в частности в районе Университетской горки и Лопанской набережной, происходят согласно единой план-схеме, сообщил главный архитектор Харькова Антон Коротовских в ходе публичной беседы о будущем городского пространства.

«Это на данный момент большой проект по переработке всей центральной части города. До меня все это началось. И сейчас кусочками вся эта история выполняется. Поэтому на все объекты есть своя очередность и поэтапность», — рассказал Коротовских.

Эту план-схему, согласно которой реконструируют отдельные объекты, главный архитектор Харькова пообещал показать на следующей встрече с общественностью.

В то же время он ответил, что не владеет информацией об авторах и заказчиках план-схемы: «Я не являюсь заказчиком данных работ, поэтому не могу вам назвать сами предприятия, которые принимали участие в разработке этой схемы».

Читайте также: Реконструкция Лопанской набережной в Харькове продолжится: что в новом проекте

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
25.05.2026, 19:04
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
25.05.2026, 19:47
Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка
Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка
25.05.2026, 17:33
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
25.05.2026, 12:42
В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)
В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)
25.05.2026, 20:00
Не ходил с начала войны: во вторник в Харькове возобновит работу троллейбус
Не ходил с начала войны: во вторник в Харькове возобновит работу троллейбус
25.05.2026, 21:25

Новости по теме:

23.05.2026
Восстановление Харькова должно начаться до завершения войны – Терехов
22.05.2026
«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
22.05.2026
Харьков продолжает восстанавливаться: где сейчас идут ремонты, показала мэрия
21.05.2026
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
16.05.2026
Как коммунальщики устраняют последствия ударов БпЛА в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Все реконструкции в центре Харькова происходят по единой план-схеме (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 20:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все реконструкции в центре, в районе Университетской горки и Лопанской набережной, происходят согласно единой план-схеме, сообщил главный архитектор Харькова Антон Коротовских.".