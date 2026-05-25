Все реконструкции в центре Харькова происходят по единой план-схеме (видео)

Все реконструкции в центре города, в частности в районе Университетской горки и Лопанской набережной, происходят согласно единой план-схеме, сообщил главный архитектор Харькова Антон Коротовских в ходе публичной беседы о будущем городского пространства.

«Это на данный момент большой проект по переработке всей центральной части города. До меня все это началось. И сейчас кусочками вся эта история выполняется. Поэтому на все объекты есть своя очередность и поэтапность», — рассказал Коротовских.

Эту план-схему, согласно которой реконструируют отдельные объекты, главный архитектор Харькова пообещал показать на следующей встрече с общественностью.

В то же время он ответил, что не владеет информацией об авторах и заказчиках план-схемы: «Я не являюсь заказчиком данных работ, поэтому не могу вам назвать сами предприятия, которые принимали участие в разработке этой схемы».