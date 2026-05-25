Усі реконструкції в центрі Харкова відбуваються за єдиною план-схемою (відео)

Оригінально 20:43   25.05.2026
Олена Нагорна
Усі реконструкції у центрі міста, зокрема в районі Університетської гірки та Лопанської набережної, відбуваються згідно з єдиною план-схемою, повідомив головний архітектор Харкова Антон Коротовських у ході публічної бесіди щодо майбутнього міського простору.

«Це наразі великий проєкт з переробки всієї центральної частини міста. До мене все це розпочалось. І зараз клаптиками вся ця історія виконується. Тому на всі об’єкти є своя черговість і поетапність», – розповів Коротовських.

Цю план-схему, за якою реконструюють окремі об’єкти, головний архітектор Харкова пообіцяв показати на наступній зустрічі з громадськістю.

Водночас він відповів, що не володіє інформацією про авторів та замовників план-схеми: «Я не є замовником даних робіт, тому не можу вам назвати самі підприємства, які брали участь у розробці цієї схеми».

