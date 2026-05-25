У саду Шевченка в Харкові облаштовують новий квітник (фото)
Фото: Харківська міськрада
Співробітники КП «Центральний парк» проводять планові роботи з благоустрою та озеленення території саду ім. Шевченка, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Зокрема, біля знака «50 паралель» вони облаштують нову клумбу.
Також уздовж озер триває обрізка платанів. Це допоможе деревам сформувати правильну та щільну крону.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», головний фонтан саду Шевченка запрацював після чотирьох років перерви. Відео раніше опублікувала міськрада. А з клумб у саду та біля Дзеркального струменя викопують цибулини тюльпанів. У пресслужбі Центрального парку зазначили: озеленювачі розраховують, що при правильному догляді більшість із них вдасться використати наступного року, а не купувати нові.
Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 20:00;