Психічний стан харків’ян під час війни: що змінилося і як собі допомогти 📹

Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я харків’ян і що допомагає його підтримувати, розповів МГ “Об’єктив” лікар-психіатр Артем Гарагуля.

Через війну багато харків’ян виїхало в інші регіони України, натомість до міста приїхали люди з області, констатує лікар. Це, за його словами, змінило формат пацієнта, але не вплинуло на загальну кількість звернень.

“Зараз, як кажуть фахівці-професіонали, невротичних розладів має ставати менше, адже людина адаптується до війни швидше саме в невротичних станах. Проте на зараз ми бачимо збільшення невротичного контексту розладів і збільшення тривожних й депресивних розладів, а також звернень з приводу гострих реакцій на стрес, панічних станів і багато іншого”, — зазначив експерт.

Зменшилася кількість пацієнтів, які потребують наркологічної допомоги: із залежностями та у стані запою. Водночас зросла кількість звернень щодо загострення важких психічних станів.

Що може допомогти стабілізувати психічний стан

“Перше — необхідно розуміти, що ні в якому разі не можна вживати алкоголь для корекції стресового стану. Наприклад, ви пережили якусь важку для психіки подію і щоб зняти стрес вживаєте алкоголь. Цього не можна робити взагалі, адже це дорога до формування залежності”, — наголосив лікар.



Другий ефективний спосіб нормалізувати психічний стан — це фізичне навантаження. Спорт або будь-яка фізична активність запускає енергетичний та гормональний обміни в організмі. Це впливає на настрій: поступово змінюються усвідомлення й емоції.



Третє, що стосується корисних звичок і навичок, — це допомога ближньому, але за умови, що людина усвідомлює як правильно, ефективно і послідовно це здійснити. Тоді можна включатись в допомогу після “прильоту” або якоїсь іншої стресової події.

Психіатр підкреслив, що вкрай важливим є критичне осмислення свого стану та своїх дій, а також вміння проаналізувати свою поведінку. Адже стресовий стан може проявлятися як збудження, коли людина кудись біжить, щось хапає, намагається допомогти, але не є послідовною та раціональною, тому може нашкодити.