Здоровье 08:05   23.02.2026
Оксана Якушко
Оксана Горун
Життя без холодильника: чи стало більше отруєнь у Харкові

У Харкові та області через тривалі відключення електрики зріс ризик харчових отруєнь. Проте статистика свідчить, що люди стали уважніше ставитися до свого харчування.

Дані навела в інтерв’ю МГ “Об’єктив” Олена Свідова, лікарка з гігієни харчування відділу епідемічного нагляду ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”.

“Ми підняли статистику захворюваності за 2025 рік стосовно гострих інфекцій. Їх було три випадки – і усі сімейні осередки, в Ізюмському і в Лозівському районах. І не знайшли прямого зв’язку зі зберіганням харчових продуктів. Якщо ми беремо взагалі захворювання на гастроентероколіти за 2025 рік, то вони на 8% і знизились. Мабуть, люди більш відповідально ставляться до свого здоров’я. І при відключенні електроенергії, коли не працюють холодильники, мабуть, більш ретельно перевіряють харчові продукти”, — сказала Свідова.

Вона попередила, що зберігання продуктів замість холодильника на балконі можливе за умови дотримання температурного режиму.

“Оптимальна температура у холодильній шафі має бути від +2 до +5 градусів. Тому було б добре, якби балкон був обладнаний термометром, що допоможе контролювати температурний режим зберігання”, – уточнила фахівчиня.

Також потрібно захищати продукти від сонця. Місткості для зберігання повинні бути герметично закриті, можна використовувати ящики або контейнери.

Від яких продуктів краще відмовитися, коли у вас не працює стабільно холодильник, і що робити влітку – читайте тут.

Автор: Оксана Якушко, Оксана Горун
