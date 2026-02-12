«Катастрофічні відключення» – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що у місті продовжують відключати світло. Люди скаржуться, адже у деяких будинках електрики немає по 19 годин.

«Хочу сказати, що я звернувся до міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб вирішити це питання. Це вкрай важливе питання для харків’ян, тим паче для тих людей, які сьогодні страждають від того, що немає теплопостачання. Хочу нагадати, що ворог зруйнував ТЕЦ, яка заживлювала Харків і дуже багато будинків опинились без теплопостачання. Були обіцянки, що у цих домівках, де немає теплопостачання, не будуть відключати світло, потім, що будуть відключати не більш як на 4 години, але сьогодні це не витримують. Це катастрофічні відключення, бо коли немає електропостачання і немає теплопостачання протягом 19 годин, то для людей це дуже важко», – підкреслив міський голова.

Скільки будинків досі залишаються у місті без опалення, Терехов коментувати на загал не став. Лише зазначив, що комунальники працюють цілодобово, «щоб зробити неймовірне».

Мер також нагадав, що у Харкові працює 101 «пункт незламності». Крім цього, розгорнули декілька наметів для обігріву, але вони попит особливо не мають.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”