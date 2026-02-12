«Катастрофічні відключення» – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що у місті продовжують відключати світло. Люди скаржуться, адже у деяких будинках електрики немає по 19 годин.
«Хочу сказати, що я звернувся до міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб вирішити це питання. Це вкрай важливе питання для харків’ян, тим паче для тих людей, які сьогодні страждають від того, що немає теплопостачання. Хочу нагадати, що ворог зруйнував ТЕЦ, яка заживлювала Харків і дуже багато будинків опинились без теплопостачання. Були обіцянки, що у цих домівках, де немає теплопостачання, не будуть відключати світло, потім, що будуть відключати не більш як на 4 години, але сьогодні це не витримують. Це катастрофічні відключення, бо коли немає електропостачання і немає теплопостачання протягом 19 годин, то для людей це дуже важко», – підкреслив міський голова.
Скільки будинків досі залишаються у місті без опалення, Терехов коментувати на загал не став. Лише зазначив, що комунальники працюють цілодобово, «щоб зробити неймовірне».
Мер також нагадав, що у Харкові працює 101 «пункт незламності». Крім цього, розгорнули декілька наметів для обігріву, але вони попит особливо не мають.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Більше електроенергії взяти немає звідки – обленерго про відключення в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, відключення, новини Харкова, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Катастрофічні відключення» – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 14:52;