Live

«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові

Записано 12:32   12.05.2026
Вікторія Яковенко
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові Скриншот

Приблизно 160 тисяч харків’ян залишились без даху над головою внаслідок ворожих ударів, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Під час війни було зруйновано понад 9,5 тисяч житлових будинків. Якщо взяти по всьому місту, то понад 13 тисяч будинків було пошкоджено чи зруйновано. На жаль, є і дуже багато такого, що зовсім зруйновано і неможливо сьогодні відбудувати. Частину будинків знесли, і будемо надалі зносити ті будинки, які не підлягають відбудові. Так, ми працюємо, ми не опускаємо руки, є певні можливості, які ми робимо», – розповів міський голова.

Він підкреслив, що кожний «приліт» – це вибиті вікна, розтрощені дахи та пошкоджені конструктиви.

«Ми працюємо, ми відновили за цей час 200 будинків, які мали дуже велику руйнацію, дуже серйозну руйнацію. Нам вдалося відбудувати, але дуже багато ще попереду», – підсумував Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
12.05.2026, 12:32
Домашній тиран знущався над дружиною та донькою-підлітком
Домашній тиран знущався над дружиною та донькою-підлітком
12.05.2026, 11:45
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
12.05.2026, 12:10
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
12.05.2026, 11:25
“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння
“Продумана до дрібниць операція”: вдалося евакуювати 17 жителів прикордоння
12.05.2026, 10:18
Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч, бої в регіоні
Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч, бої в регіоні
12.05.2026, 12:14

Новини за темою:

12.05.2026
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
11.05.2026
Вибух у Харкові: Терехов повідомляє про «приліт» у дах багатоповерхівки
11.05.2026
Нова зброя по Харкову та пастка для «освободителей» в Куп’янську – огляд
11.05.2026
РФ била по Харкову навіть у дні «припинення вогню» – Терехов про тиждень
11.05.2026
Вдруге за місяць: Терехов знову скликає депутатів у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 12:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приблизно 160 тисяч харків’ян залишились без даху над головою внаслідок ворожих ударів, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".