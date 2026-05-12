«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
Приблизно 160 тисяч харків’ян залишились без даху над головою внаслідок ворожих ударів, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
«Під час війни було зруйновано понад 9,5 тисяч житлових будинків. Якщо взяти по всьому місту, то понад 13 тисяч будинків було пошкоджено чи зруйновано. На жаль, є і дуже багато такого, що зовсім зруйновано і неможливо сьогодні відбудувати. Частину будинків знесли, і будемо надалі зносити ті будинки, які не підлягають відбудові. Так, ми працюємо, ми не опускаємо руки, є певні можливості, які ми робимо», – розповів міський голова.
Він підкреслив, що кожний «приліт» – це вибиті вікна, розтрощені дахи та пошкоджені конструктиви.
«Ми працюємо, ми відновили за цей час 200 будинків, які мали дуже велику руйнацію, дуже серйозну руйнацію. Нам вдалося відбудувати, але дуже багато ще попереду», – підсумував Терехов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 12:32;