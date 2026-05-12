Домашній тиран знущався над дружиною та донькою-підлітком
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що зупинили знущання чоловіка над власною родиною.
10 травня копи отримали повідомлення про домашнє насильство в одній із сімей Харківського району. Як виявилося, домашній тиран – 50-річний чоловік, який знущався зі своєї 44-річної дружини та 16-річної доньки.
“Поліцейські негайно припинили протиправні дії та вжили необхідних заходів реагування. Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч. 1 та ч. 2 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства)КУпАП. Крім того, з чоловіком проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому”, – зазначили в поліції.
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 11:45;