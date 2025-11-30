Напився і почав загрожувати 16-річній доньці: у справі розбиралися поліцейські
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, батько погрожував своїй 16-річній доньці.
Правоохоронці отримали повідомлення про домашнє насильство у Харківському районі. По приїзду поліцейські встановили, що 56-річний підхмелений чоловік, поводиться агресивно. Зокрема, він ображав і погрожував своїй 16-річній доньці.
“Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис”, – зазначили в поліції.
Також правоохоронці попередили чоловіка про адміністративну відповідальність, яка на нього чекає у разі повторення подій.
Читайте також: Смертельний наїзд. Поїзд збив жінку в Харківській області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: домашний тиран, копи, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Напився і почав загрожувати 16-річній доньці: у справі розбиралися поліцейські», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2025 в 09:55;