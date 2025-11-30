Напився і почав загрожувати 16-річній доньці: у справі розбиралися поліцейські

У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, батько погрожував своїй 16-річній доньці.

Правоохоронці отримали повідомлення про домашнє насильство у Харківському районі. По приїзду поліцейські встановили, що 56-річний підхмелений чоловік, поводиться агресивно. Зокрема, він ображав і погрожував своїй 16-річній доньці.

“Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис”, – зазначили в поліції.

Також правоохоронці попередили чоловіка про адміністративну відповідальність, яка на нього чекає у разі повторення подій.