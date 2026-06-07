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Двічі від початку доби атакували росіяни в регіоні – дані Генштабу на 16:00

Україна 16:07   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двічі від початку доби атакували росіяни в регіоні – дані Генштабу на 16:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, на двох напрямках на Харківщині вже було два бої.

На півночі від Харкова росіяни намагалися прорватися один раз у бік Охрімівки.

На Куп’янському напрямку СОУ відбили один штурм ЗС РФ біля Глушківки. А всього від початку доби на фронті в Україні зафіксували 71 бойове зіткнення.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували вісім бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку ворога атакував п’ять разів у районі Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки. На Куп’янському – зафіксували три штурми українських позицій біля Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 16:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, на двох напрямках на Харківщині вже було два бої.".