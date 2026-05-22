Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов
Харків та 17 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок “прильотів” один чоловік загинув, ще один – постраждав.
“Біля с. Лісне Малоданилівської громади, на Кільцевій дорозі загинув 40-річний чоловік; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждав 37-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- РСЗВ;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- 17 fpv-дронів;
- п’ять БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування через обстріли зафіксували в Харкові, Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах.
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 08:44;