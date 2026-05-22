Live

Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов

Події 08:44   22.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов

Харків та 17 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок “прильотів” один чоловік загинув, ще один – постраждав. 

“Біля с. Лісне Малоданилівської громади, на Кільцевій дорозі загинув 40-річний чоловік; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждав 37-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • 17 fpv-дронів;
  • п’ять БпЛА (тип встановлюється).

Руйнування через обстріли зафіксували в Харкові, Богодухівському, Харківському та Чугуївському районах.

Читайте також: Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Землі біля Олексіївського лугопарку повернула прокуратура Харкову
Землі біля Олексіївського лугопарку повернула прокуратура Харкову
22.05.2026, 09:19
Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов
Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов
22.05.2026, 08:44
Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії
22.05.2026, 06:00
Новини Харкова — головне за 22 травня: пожежі в регіоні, штурми РФ
Новини Харкова — головне за 22 травня: пожежі в регіоні, штурми РФ
22.05.2026, 08:48
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
22.05.2026, 08:04
Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС
Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС
22.05.2026, 07:43

Новини за темою:

22.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
21.05.2026
Вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини – Синєгубов
20.05.2026
На півночі активізація військ РФ – Генштаб ЗСУ повідомив подробиці
19.05.2026
Генштаб повідомив, де атакували росіяни в Харківській області
18.05.2026
Синєгубов: КАБи та БпЛА випускали окупанти по Харківщині – які наслідки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 08:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 17 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок “прильотів” один чоловік загинув, ще один – постраждав. ".