Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії

22 травня 1455 року в Англії розпочалася Війна Червоної та Білої троянд. У 1879-му народився Симон Петлюра. У 1906-му брати Райти отримали патент на літак. У 1939-му Гітлер і Муссоліні підписали “Сталевий пакт”. У 1942-му Мексика вступила у Другу світову війну. У 1960-му стався землетрус у Чилі, який вважається найсильнішим у XX столітті. У 1979-му поховали автора хіта “Червона рута” Володимира Івасюка. У 2009-му СБУ порушила кримінальну справу за фактом Голодомору в Україні. У 2010-му біткоїнами вперше розрахувалися за товар – це були дві піци ціною в 10 тисяч біткоїнів (сьогодні – понад 1 млрд доларів).

Свята та пам’ятні дати 22 травня

22 травня у світі – Міжнародний день біологічного різноманіття.

Також сьогодні: Всесвітній день міських фермерів, Всесвітній день готів, Всесвітній день прееклампсії, День Шерлока Холмса, Міжнародний день “Бути собою”, День біткоїн-піци, Всесвітній день коктейлю “Палома”, Міжнародний день коко-мам.

22 травня в історії

22 травня 1455 року в Англії розпочалася тривала кривава громадянська війна. Вона увійшла в історію як війна Червоної та Білої троянд. Саме ці квіти були символами двох основних протиборчих таборів – двох гілок королівського роду Плантагенетів: Ланкастерів та Йорків. Точкою відліку війни вважають її першу битву, яка і сталася 22 травня, — бій біля Сент-Олбанса. У ньому війська короля Генріха VI (Ланкастера) зазнали поразки від прихильників його родича Річарда Йоркського.

Ця війна мала тривалу передісторію, яка формувалася як зовнішніми чинниками (Сторічною війною з Францією), так і внутрішніми (протистоянням численних претендентів на англійську корону). Основи майбутньої війни заклав ще король Едуард III. Саме він заявив свої претензії на престол Франції (адже був онуком французького короля Філіпа IV Красивого), що стало одним із приводів до Столітньої війни. Також Едуард залишив по собі велику кількість спадкоємців: до дорослого віку дожили п’ятеро його синів. Корона мала перейти старшому з них – Едуарду Чорному Принцу. Але той помер раніше за батька. Також помер другий за віком син – герцог Кларенс. У результаті королем після смерті Едуарда III став його онук – Річард II.

При цьому значну політичну вагу мали інші сини старого короля – дядьки Річарда: Джон Ґонт – перший герцог Ланкастерський, Едмунд Ленглі – перший герцог Йоркський та Томас Вудсток, герцог Глостер. Річард II зійшов на престол 10-річним. Дядьки спочатку активно боролися за владу в регентській раді. Однак поступово Річард дорослішав, а влада переходила до людей із його оточення. У тривалому протистоянні зі своєю сім’єю Річард II нарешті втратив корону: її захопив його двоюрідний брат – син Джона Ґонта Генріх Болінгброк – перший із королів-Ланкастерів.

Болінгброка коронували як Генріха IV. І теоретично його рід мав усі шанси закріпитись на королівському престолі. Цей король керував Англією до смерті, а престол перейшов його синові – Генріху V. Той став одним із найуспішніших англійських королів часів Столітньої війни. Англійське військо на чолі з Генріхом V практично розгромило французів. Король Франції змушений був видати свою дочку заміж за загарбника та погодитися з тим, що син Генріха V та французької принцеси успадкує корони обох країн. Переможну ходу англійського короля перервала несподівана смерть у віці 36 років – як вважають, від дизентерії. Його синові – королю Англії та Франції Генріху VI на момент смерті батька було лише вісім місяців.

Зрозуміло, що утримати завоювання батька це маля не мало шансів. Довгий час за хлопчика-короля правили численні родичі. Коли він подорослішав, значного впливу набула його дружина – королева Маргарита Анжуйська. Генріх VI поступово втрачав завойовані батьком території на континенті. Невдоволення їм з боку народу та знаті зростало. Спадкоємців тривалий час не було. Сам же Генріх періодично демонстрував прояви психічного розладу, впадаючи в меланхолію та віддаляючись від справ. На цьому фоні зростала популярність його родича – герцога Йоркського Річарда. Той концентрував незадоволених “поганим правлінням” навколо себе, наголошуючи на необхідності покласти цьому край. Поступово Річард почав формувати свою армію. У рішучу фазу процес вийшов, коли Франція остаточно виграла Столітню війну: у 1453 англійці втратили Бордо – останній великий опорний пункт у Франції. Генріх VI, отримавши звістку про це, за оцінками сучасників, “пошкодився розумом”. Протягом року не виявляв жодних ознак інтересу до реальності. У цей час герцог Йоркський посилив вплив та майже перехопив важелі управління державою. Але в 1454-му Генріх раптово прийшов до тями. Коли зміна влади безкровним шляхом не вдалася, прихильники Йорків перейшли до військового протистояння.

22 травня 1879 року народився Симон Петлюра – голова Директорії УНР та Головний отаман військ та флоту УНР.

22 травня 1906 року брати Райт отримали патент на свій винахід – літак. Докладніше.

22 травня 1939 року в Берліні Гітлер та Муссоліні підписали так званий “Сталевий пакт”. Докладніше.

22 травня 1942 року Мексика вступила у Другу світову війну на боці Антигітлерівської коаліції. Докладніше.

22 травня 1960 року стався землетрус у Чилі, який вважається найпотужнішим у XX столітті. Докладніше.

22 травня 1979 року у Львові на Личаківському цвинтарі поховали українського композитора Володимира Івасюка. Докладніше.

22 травня 2009 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932-1933 років – Голодомору. Докладніше.

22 травня 2010 року відбулася перша в історії реальна транзакція з використанням біткоїна. Докладніше.

Церковне свято 22 травня

22 травня вшановують пам’ять мученика Василіска. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ранок холодний, то ще протягом 12 днів будуть ранкові заморозки.

Якщо грім прогримів удень, то залишок травня буде непогожим, а якщо вночі, то погода покращиться.

Якщо в лісі вже з’явилися перші гриби, то осінь буде грибною.

Що не можна робити 22 травня

День не підходить для садово-городніх робіт.

Не можна стригти волосся та бороду чоловікам.

Не можна цілий день сидіти вдома.