Сьогодні 22 травня: яке свято та день в історії

22 травня 1879 року народився Симон Петлюра. У 1906-му брати Райт отримали патент на літак. У 1939-му Гітлер і Муссоліні підписали “Сталевий пакт”. У 1942-му Мексика вступила у Другу світову війну. У 1960-му стався землетрус у Чилі, який вважається найсильнішим у XX столітті. У 1979-му поховали автора хіта “Чернова рута” Володимира Івасюка. У 2009-му СБУ порушила кримінальну справу за фактом Голодомору в Україні.

Свята та пам’ятні дати 22 травня

22 травня у світі – Міжнародний день біологічної різноманітності, Всесвітній день поінформованості про прееклампсію.

Також відзначають: Всесвітній день готів, День Шерлока Холмса (відзначають із нагоди дня народження “батька” цього літературного персонажа сера Артура Конан Дойла), Всесвітній день міських фермерів, Міжнародний день “Бути собою”.

22 травня в історії

22 травня 1879 року народився Симон Петлюра – голова Директорії УНР та Головний отаман військ та флоту УНР.

22 травня 1906 року брати Райт отримали патент на свій винахід – літак. Детальніше.

22 травня 1939 року в Берліні Гітлер та Муссоліні підписали так званий “Сталевий пакт”. Детальніше.

22 травня 1942 року Мексика вступила у Другу світову війну на боці Антигітлерівської коаліції. Враховуючи складні відносини зі США та розірвані напередодні дипломатичні відносини з Великою Британією, це рішення стало справді принциповим щодо протидії нацизму та фашизму. Проти німецького та італійського режимів Мексика послідовно виступала із середини 1930-х років. Так, у 1935-му країна приєдналася до економічної блокади Королівства Італія, яку проголосила Ліга Націй. А у 1938-му в тій само Лізі Націй представники Мексики виступали проти порушення суверенітету Австрії після аншлюсу (при тому, що Велика Британія, США та Франція мовчали). Також Мексика офіційно визнала Іспанську республіку у вигнанні, у 1939-му відкликавши своє посольство з території франкістської Іспанії. З 1937-го в країні приймали іспанських біженців та окремих євреїв, які тікали з Європи.

При цьому відносини Мексики з іншими противниками Гітлера та Муссоліні були далеко не найкращими. Після рішення про експропріацію іноземних нафтових компаній, які працювали в Мексиці, 1938 року з країною розірвала дипломатичні відносини Велика Британія. США, з якими у мексиканців і так були напружені відносини з часів війни, приєдналися до комерційної блокади мексиканців. А СРСР відкликав звідси свого посла, коли мексиканський уряд надав політичний притулок Леву Троцькому. Коли вторгненням нацистів у Польщу розпочалася Друга світова війна, Мексика проголосила нейтралітет. Однак він із самого початку був дуже умовним. Мексиканці неодноразово публічно засуджували агресію як Німеччини та Італії (вторгнення до Норвегії, Нідерландів, Бельгії, Югославії, Греції), так і СРСР (вторгнення до Фінляндії).

А у квітні президент Мексики Авіла Камачо наказав захопити німецькі та італійські кораблі в державних портах. Згодом уряд видав наказ заборонити експорт мексиканських продуктів до країн поза американськими континентами. Після нападу Японії на Перл-Гарбор Мексика розірвала дипломатичні відносини з Японією та перервала всі комерційні відносини з країнами Осі. Водночас країна відновила дипломатичні відносини із Великою Британією. Однак війну країнам Осі Мексика не оголошували доти, доки вони самі не почали атакувати її кораблі.

Кораблі перевозили нафту, яку Мексика продавала до США. 13 травня 1942 року нацистський підводний човен потопив мексиканський нафтовий танкер “Potrero del Llano”. Мексиканський уряд заявив, що якщо до 21 травня країна не отримає повної компенсації від винуватців агресії, то вживе “заходів, яких вимагає національна честь”. Жодної компенсації мексиканці, звичайно, не отримали. Щобільше, 20 травня німецька торпеда затопила ще один мексиканський нафтовий танкер. 22 травня президент скликав надзвичайну сесію Конгресу Союзу, щоб надати виконавчій владі повноваження оголосити стан війни між Мексикою та країнами Осі.

Реально мексиканська армія участі в бойових діях довго не брала, а переважно забезпечувала ресурсами союзників. Проте союзні сили наполягали на тому, щоб країна направила хоча б символічні війська на поле бою. Тому у 1944 році 201-ша мексиканська ескадрилья прибула до США для авіаційної підготовки.

А у 1945-му ескадра (відома як “Ацтекські орли”) взяла участь у кампанії на Філіппінах разом із ВПС Сполучених Штатів та Королівськими ВПС Австралії.

22 травня 1960 року стався землетрус у Чилі, який вважається найпотужнішим у XX столітті. Детальніше.

22 травня 1979 року у Львові на Личаківському цвинтарі поховали українського композитора Володимира Івасюка. Детальніше.

22 травня 2009 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932-1933 років – Голодомору. Детальніше.

Церковне свято 22 травня

22 травня вшановують пам’ять мученика Василіска. Він був племінником святого мученика Феодора Тірона і постраждав з його братами Євтропієм та Клеоніком під час гонінь на християн імператора Максиміана Галерія. Святі мученики Клеонік та Євтропій були розп’яті на хрестах, а мученика Василіска кинули до в’язниці. Святий Василіск попросив вартових відпустити його до рідного селища попрощатися з рідними. Його відпустили, бо поважали за доброчесність та чудеса, які він творив. Вдома він повідомив рідним, що вони бачаться востаннє і переконував їх твердо стояти за віру. Коли ж правитель Агрипа дізнався, що святого Василіска відпустили до рідних, розлютився. Він жорстоко покарав тюремників і послав за мучеником загін воїнів на чолі з жорстоким магістріаном. Той надів на Василіска важкі пута, а ноги взув у мідні чоботи з убитими в підошви цвяхами. Так Василіск йшов частину дороги. Дорогою караул зупинився відпочити, а мученика прив’язали до дерева під розпеченим сонцем. Він молився і раптом почув голос: “Не бійся, Я з тобою”. Земля здригнулася, і зі скелі забило джерело. Магістріан та воїни, злякані землетрусом, вибігли з дому. Вражені дивом, вони звільнили мученика від пут. Коли, нарешті, він постав перед Агрипою, той наказав Василіску принести жертву язичницьким богам. Мученик відмовився. Коли ж його повели до капища, на будівлю та ідолів у ній зійшов вогонь – і все знищив. Тоді Агріппа в безсилій люті наказав відсікти святому Василіску голову, а тіло кинути в річку. Це сталося у 308 році.

Народні прикмети

Якщо ранок холодний, то ще протягом 12 днів будуть ранкові заморозки.

Якщо грім прогримів удень, то залишок травня буде непогожим, а якщо вночі, то погода покращиться.

Якщо в лісі вже з’явилися перші гриби, то осінь буде грибною.

Що не можна робити 22 травня

День не підходить для садово-городніх робіт.

Не можна стригти волосся та бороду чоловікам.

Не можна цілий день сидіти вдома.