Сьогодні 7 грудня: яке свято та день в історії

7 грудня – за церковним календарем пам’ять великомучениці Катерини й великомученика Меркурія. В Україні відзначають День місцевого самоврядування.

Свята та пам’ятні дати 7 грудня

7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Крім того, сьгодні – Всесвітній день української хустки.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день цивільної авіації.

7 грудня в історії

7 грудня 1941 року відбувся напад японської армії на Перл-Гарбор – базу техоокеанського флоту США на Гавайських островах. Напад був раптовим, відбувся рано-вранці й завдав великих втрат американській армії. Японські літаки вдарили по аеродромах на острові Оаху та по кораблях, які стояли на якорі в гавані. У результаті нальоту потопили 4 лінкори, 2 есмінці, 1 мінний загороджувач. Ще низка кораблів отримала значні пошкодження. Було знищено 188 літаків США, 159 – пошкоджені. При цьому загинули 2403 людини, а 1178 отримали поранення. Самі нападники також не обійшлися без втрат, проте втрати Японії були в рази меншими – 29 збитих і 74 пошкоджені літаки. Загинули 55 льотчиків і 9 підводників на п’яти малих підводних човнах. Одна людина потрапила в полон.

Такий успіх дозволив японцям нейтралізувати ВМФ США на пів року й за цей час захопити значну частину Південно-Східної Азії. Проте виграна битва не стала для японців виграною війною. А більшість пошкодженого флоту (та навіть кораблів, які затонули) США змогли відновити.

Наслідком атаки на Перл-Гарбор стало офіційне оголошення Сполученими штатами війни Японії. Президент США Франклін Рузвельт зробив це на наступний день – 8 грудня, підписавши заяву з чорною пов’язкою на рукаві (на знак трауру за загиблими у Перл-Гарборі). Того ж дня війну Японії оголосила Велика Британія. А 11 грудня Німеччина та Італія оголосили війну США.

7 грудня 1972 року до Місяця вирушив останній пілотований космічний корабель американської космічної програми “Аполлон” – Аполлон-17. Він здійснив останню висадку астронавтів на місяць 11 грудня, тоді учасники місії зібрали 110,5 кг місячних порід. На Землю вони повернулися 19 грудня того ж року. З того моменту нога людини не ступала на Місяць.

Церковне свято 7 грудня

7 грудня християни вшановують пам’ять великомучеників Катерини та Меркурія.

Великомучениця Катерина була дочкою правителя Олександрії Єгипетської Конста. Вона загинула мученицькою смертю під час гонінь на християн імператора Максиміана.

Жінка була красунею, отримала блискучу освіту. Батькам Катерина заявила, що заміж вийде лише за того, хто перевершить її у знатності, багатстві, красі та мудрості. Тоді мати Катерини, таємна християнка, відвела її до святого старця – затворника. Вислухавши забаганки Катерина щодо судженого, старець заявив, що знає юнака, який відповідає всім її вимогам, маючи на увазі, звісно, Христа, якого назвав “Небесним Нареченим”. Він вручив самозакоханій дівчині ікону Діви Марії із немовлям Ісусом на руках і порадив молитися їй, щоб дарувала видіння її сина Катерині.

Катерина молилася всю ніч, і їй явилася Діва Марія. У видінні вона просила немовля-сина подивитися на уклінну Катерину, але малий Ісус відвертав обличчя, говорячи, що не може дивитися на цю потворну, худородну дівчину, яка ще й не хрещена до того ж. Розчарована Катерина пішла до старця. Той хрестив її та наказав дівчині зберігати чистоту й цнотливість і невпинно молитися. Після того їй знову явилася Богородиця з немовлям, але тепер Ісус дав Катерині перстень, заручивши її собі. Ций перстень був на руці в Катерини й коли вона прокинулася.

У цей час до Олександрії на язичницьке свято прибув імператор Максиміан. Під час свята приносились людські жертви – на смерть прирікали християн. Катерина прийшла на це свято та заявила Максиміану, що вірить у Христа й викрила неправдивість поглядів язичників. Краса Катерини вразила Максиміана. Імператор намагався переконати дівчину повернутися в язичництво, закликавши для цього 50 вчених імперії. Проте свята навпаки їх переконала так, що вони повірили в Христа. Свята Катерина осяяла мучеників хресним знаменням, і вони мужньо прийняли смерть за Христа (були спалені за наказом імператора). Тоді Максиміан спробував спокусити Катерину, обіцяючи багатство й славу. Вона ж була тверда у своїй вірі. Тож Катерину піддали жорстоким мукам і кинули до в’язниці. Там дівчину відвідала імператриця Августа.

Наступного дня мученицю знову привели на суд. Погрожуючи колесуванням, їй наказували зректися християнської віри. Вона ж відмовилася, й тоді явився ангел і розтрощив знаряддя страти. Побачивши це диво, імператриця Августа, царедворець Порфирій і 200 воїнів повірили в Христа. Зе це їх обезголовили. Свята ж Катерина сама поклала голову на плаху під меч ката.

Святий великомученик Меркурій, скіф за походженням, служив воїном у римській армії. У одній з битв йому явився ангел і подав меч зі словами: “Не бійся, сміливо йди на ворогів. Коли переможеш, не забудь Господа, Бога твого”. З цим мечем воїн пройшов крізь варварські полчища, знищив безліч ворогів і вбив царя варварів, забезпечивши перемогу римлянам. Вдячний імператор щедро нагородив святого Меркурія за хоробрість і зробив його воєначальником. Меркурій же після цього прийняв хрещення, хоча на той час у Римі продовжувалися гоніння на християн. Під час чергового язичницього свята воєначальник відмовився принести жертву, заявив імператору, що є християнином і відмовився від усіх почестей. За це Меркурія жорстоко катували, а потім обезголовили.

Народні прикмети

Ясний день – до морозної та холодної зими.

Якщо 7 грудня тепло, морозів не слід чекати аж до 17 грудня.

Що не можна робити 7 грудня

Заборонена будь-яка фізична робота, в тому числі – прибирання й рукоділля.

Не можна розпалювати багаття та каміни.