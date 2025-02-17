Сьогодні 17 лютого: який день в історії

17 лютого рік тому командування ЗСУ заявило про виведення українських сил з Авдіївки. У 1999-му Верховна Рада України зняла недоторканність із Павла Лазаренка. У 1992-му в Італії відбувся перший арешт, з якого розпочалася масштабна операція проти мафії “Чисті руки”. У 1892-му народився майбутній голова УГКЦ Йосип Сліпий. У 1864-му вперше в історії в бою успішно застосували підводний човен. У 1863-му в Женеві заснували Міжнародний комітет допомоги пораненим – майбутній Червоний Хрест. У 1673-му прямо на сцені помер Мольєр. У 1600-му спалили Джордано Бруно.

Свята та пам’ятні дати 17 лютого

17 лютого у світі – День спонтанного вияву доброти.

Також сьогодні: День кота в Європі, Всесвітній день людського духу, Всесвітній день сталості туризму.

17 лютого в історії

17 лютого 1600 року в Римі на Кампо де Фьорі за рішенням суду спалили Джордано Бруно. Докладніше.

17 лютого 1673 року в Парижі на сцені під час вистави “Уявний хворий” помер Мольєр. Докладніше.

17 лютого 1863 року в Женеві відбулося перше засідання Міжнародного комітету допомоги пораненим. У майбутньому він перетворився на Міжнародний комітет Червоного Хреста. Докладніше.

17 лютого 1864 року вперше в історії в бою успішно застосували підводний човен. Докладніше.

17 лютого 1892 року народився майбутній глава УГКЦ, блаженніший Йосип Сліпий. Докладніше.

17 лютого 1992 року в Італії заарештували директора муніципального будинку для людей похилого віку Маріо К’єза – члена Італійської соціалістичної партії. Його звинувачували в отриманні хабаря під час розподілу підрядів. Цей арешт увійшов в історію, оскільки започаткував операцію “Чисті руки”, яка стала справжнім “полюванням” на італійську мафію. Докладніше.

17 лютого 1999 року Верховна Рада України зняла недоторканність із найвідомішого українського прем’єра-корупціонера – Павла Лазаренка. Докладніше.

17 лютого 2024 року Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських військ з Авдіївки.

Перед цим ситуацію на напрямку схарактеризував командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення”, – зазначив він уночі 17 лютого, інформуючи про відхід захисників.

Авдіївка, що знаходиться за 13 км від Донецька, опинилася на передовій російсько-української війни ще у 2014 році. Проросійські бойовики захоплювали місто навесні 2014-го, але згодом ЗСУ їх відкинули. Офіційною датою звільнення населеного пункту стало 28 липня 2014 року. Авдіївка мала велике тактичне значення, адже позиції навколо неї дозволяли захисникам України контролювати північ Донецька, сусіднє місто Ясинувата та трасу Донецьк – Горлівка. Бої різної інтенсивності навколо тривали й надалі – задовго до 2022 року. ЗСУ досягли тут успіхів і потіснили окупантів із низки позицій. А саме місто поступово перетворили на справжню фортецю. Бої за Авдіївку розгорнулися з новою силою в перший же день повномасштабного вторгнення. Загарбники суттєво просунулися навесні та влітку 2022-го, проте надалі захисники провели низку успішних контратак. Тому захопити місто “з наскоку” окупантам не вдалося, і вони розпочали тривалу та криваву наступальну операцію, поступово оточуючи Авдіївку з флангів. Військові аналітики неодноразово відзначали надзвичайну перевагу в чисельності військ та техніки, створену ЗС РФ на Авдіївському напрямку. Ще однією радикальною перевагою ворога була майже безперервна робота авіації, яка рівняла місто із землею.

“Авіаційне угруповання противника, сконцентроване на цьому оперативно-тактичному напрямку, становило – до 182-х одиниць бойових літаків, до 147 одиниць вертольотів, з яких ударних (вогневої підтримки) було – 66 -70 одиниць”, – писав вже після виведення Сил оборони з Авдіївки оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Але навіть за такої переваги у повітрі ворог не міг взяти Авдіївку протягом пів року максимально активних боїв. І обміняв руїни міста на тисячі життів своїх військових. Один із популярних на той час Z-блогерів Андрій Морозов (“Мурз”) 18 лютого оприлюднив дані про втрати російської армії під час наступу на Авдіївку: убитими лише з жовтня 2023 року – 16 тисяч загарбників та 300 одиниць техніки. Через кілька днів після цього одкровення автор застрелився – його зацькували власні російські пропагандисти на чолі з Соловйовим. За більш консервативними оцінками американської розвідки, втрати росіян під Авдіївкою з жовтня 2023 року становили понад 13 тисяч убитими, було знищено понад 220 бойових машин. Цю інформацію озвучувала офіційна представниця Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого 2024 року, заявив, що втрати росіян на Авдіївському напрямку в сім разів перевищили втрати Сил оборони України.

Через рік, що минув із моменту захоплення росіянами Авдіївки, ворог суттєво присунувся на цій ділянці фронту.

Окупанти захопили на півночі та північному заході від Авдіївки Очеретине, Гродівку, Селидове, Шевченко, а на Заході та південному заході Українськ і Курахове разом із низкою менших населених пунктів по всіх напрямках. Наразі війська РФ знаходяться вже біля околиць Покровська. Щоправда, останніми тижнями захисники та військові аналітики інформують про уповільнення наступу окупантів на Покровському напрямку.

Церковне свято 17 лютого

17 лютого вшановують пам’ять великомученика Феодора Тирона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на озерах і річках почав танути лід, то скоро настане весна.

Якщо у ялинки гілки згинаються вниз, то скоро піде сніг, а якщо загнуті вгору, то погода буде теплою і ясною.

Що не можна робити 17 лютого

Не можна підходити близько до незнайомих собак.

Не можна дражнити собак, або кричати на них чи розмахувати руками поруч.

Не можна ходити в ліс.