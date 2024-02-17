Захоплення Авдіївки не принесе військам РФ значних переваг – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що війська РФ у спробах завадити організованому виведенню ЗСУ з Авдіївки зазнають значних втрат.

“Українські війська розпочали виведення військ з Авдіївки, а російські сили, схоже, зосереджені на тому, щоб ускладнити чи запобігти повному виведенню українських військ”, – зазначили в аналітики в актуальному огляді.

Про відведення військ на вигідніші оборонні позиції напередодні заявив Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив, що головна цінність – життя українських військовослужбовців.

На відміну від Сирського, командування ЗС РФ життям своїх військовослужбовців традиційно не стурбоване. Командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський наголосив, що росіяни в Авдіївці наступають по трупах своїх побратимів.

В Інституті вивчення війни констатують: мета такого самогубного наступу росіян – спробувати ускладнити виведення українських військ.

“Українські офіційні особи повідомили, що українські сили перекидають у цей район підкріплення, щоб стабілізувати ситуацію та ще більше послабити атакуючі російські сили. Звичайною практикою є введення підкріплень як приймаючих сил, які можуть дозволити частинам, що відходять, відновитися за підготовленими оборонними позиціями. Російські джерела стверджують, що українські війська виводяться масово і що виведення українських військ стає все більш хаотичним і дорогим, однак ISW не виявив будь-яких візуальних свідчень великого чи хаотичного виведення українських військ, а незначні темпи просування росіян, що зберігаються в Авдіївці та навколо неї, дозволяють припустити, що українські сили наразі проводять відносно контрольоване виведення військ з Авдіївки”, — прокоментували те, що відбувається, експерти.

Вони також спростували заяви росіян, які розповідають про “оточення ЗСУ”, що готується. Ті заявили, що російські позиції на західному окрайку та півдні Авдіївки розділяє лише трохи більше за кілометр. За даними ISW, ця відстань – приблизно 3,5 км.

“Українським силам, можливо, доведеться провести контратаки для організованого виведення військ з Авдіївки, а зусилля Росії щодо ускладнення або запобігання виведенню українських сил можуть стати дедалі більшими. Українським силам, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту, контратакуючи в районі, де російські війська намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці, щоби провести організований відхід”, — вважають аналітики.

При цьому вони зазначають: “українські контратаки, які прикривають виведення українських військ, швидше за все, призведуть до подальших втрат Росії. Російським військам, швидше за все, буде важко просунутися на захід від Авдіївки до другорядних підготовлених позицій, до яких відходять українські війська, і, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати ці українські позиції у лоб у відкритому полі”.

На думку експертів Інституту вивчення війни, російські війська так відчайдушно прагнуть утруднити виведення ЗСУ з Авдіївки “в надії завдати оперативних значних втрат українським силам у цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе будь-яких значних в оперативному відношенні переваг чи можливостей для суттєвого. в оперативному плані наступу”.