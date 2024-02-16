Що відбувається в Авдіївці: дані ЗСУ, ISW та Машовця

Оборонна операція в Авдіївці триває, заявив уночі командувач ОСУВ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський. Аналітики ISW та “Інформаційного спротиву” вважають, що захисники України покинуть місто.

“Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована, – заявив Тарнавський у пості, який розмістив о 01:02 ночі 16 лютого. – Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога”.

Він зазначив, що підрозділи, які обороняють місто, посилюють, проводиться маневр на напрямках, що опинилися під загрозою. Захисники Авдіївки отримали додаткові боєприпаси.

“Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв”, – доповнив командувач ОСУВ “Таврія”. І при цьому наголосив: “Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата”.

За словами Тарнавського, Авдіївська оборонна операція продовжується.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець дійшов висновку, що “ЗСУ залишать місто протягом найближчих діб“. При цьому й вихід вимагатиме зусиль від захисників Авдіївки: необхідно буде утримувати рубежі, доки всі військовослужбовці покинуть місто.

“На цей час українські війська залишили найбільш проблемні позиції й рубежі для подальшої оборони міста, де їм реально загрожувало оточення та відрізання від основних сил – позиція “Зеніт” та Донецька фільтрувальна станція (ДФС)… Однак, територію східніше залізниці між залізничною станцією “Авдіївка” та вул.Тургенєва ЗСУ все ще продовжують утримувати (очевидно, для забезпечення подальшого планомірного та організованого відходу своїх підрозділів)“, – зазначив Машовець.

На його думку, командування противника вже встановило, що підрозділи ЗСУ відходять із низки позицій і “найближчим часом спробує завадити їм продовжити цей процес організовано та поетапно”.

Подібну оцінку ситуації в Авдіївці дає також Інститут вивчення війни (ISW).

“Російські війська проводять тактичний обхід через Авдіївку, що може створити умови, які змусять українські війська відійти зі своїх позицій у населеному пункті. Українські сили ще не повністю вийшли та продовжують заважати російським силам досягати більших успіхів, ніж нинішні поступові наступи Росії”, — констатують аналітики ISW

Захоплення росіянами окремих українських позицій в Авдіївці підтверджують кадри з геолокацією.

“Російські сили, можливо, зможуть завершити оточення деяких українських сил, якщо українські сили не відійдуть чи не проведуть успішні контратаки”, – попередили в Інституті вивчення війни.