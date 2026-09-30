Викрадення цивільних через газопровід на Куп’янщині: що відомо прокуратурі

Начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко у коментарі “Суспільному” розповів, що викрадення росіянами цивільних через газопровід у Куп’янському районі правоохоронці розслідують за статтею про військові злочини.

“У межах провадження вживаються всі необхідні заходи для встановлення повної картини події: з’ясовуються місце та час її вчинення злочину, особи, зафіксовані на відео, їхній статус та обставини перебування цивільних людей. Для перевірки отриманої інформації та встановлення фактичних обставин події правоохоронці взаємодіють із представниками Сил оборони України та іншими компетентними органами”, – сказав Борисенко.

У матеріалі також йдеться про те, що детальні подробиці про справу на цей час не розголошують. Це необхідно для того, щоб не допустити поширення інформації, яка може поставити під загрозу життя та здоров’я цивільних, зафіксованих на відео.

Раніше першим подібним випадком назвав речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов події, що розгорнулися під Куп’янськом і потрапили на відео корпусу “Хартія”.Він зазначив, що інформації про стан цієї групи цивільних наразі немає.

Нагадаємо, на опублікованому ролику окупанти, переодягнені в цивільне, у супроводі мирних жителів (зокрема – в інвалідних візках) залишають правобережжя Осколу через газову трубу. У “Хартії” заявили, що окупанти прикриваються цивільними.