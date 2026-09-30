Жителя Мерефи підозрюють у вирощуванні конопель – копи вилучили рослини

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що у дворі будинку у жителя Мерефи виявили кущі коноплі.

У поліції встановили, що 44-річний мешканець Мерефи вирощував у дворі свого будинку кущі конопель. При цьому жодних спеціальних документів, які б дозволяли цим займатися, у чоловіка не було.

Правоохоронці вилучили знайдені кущі та відправили їх на експертизу – фахівці вже підтвердили, що у рослинах дійсно є наркотичні речовини.

“Зібрані докази стали підставою для повідомлення чоловікові про підозру за ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України”, – додали у поліції.