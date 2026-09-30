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Жителя Мерефы подозревают в выращивании конопли – копы изъяли растения

Происшествия 12:03   30.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Жителя Мерефы подозревают в выращивании конопли – копы изъяли растения

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во дворе дома у жителя Мерефы обнаружили кусты конопли.

В полиции установили, что 44-летний житель Мерефы выращивал во дворе своего дома кусты конопли. При этом никаких специальных документов, которые разрешали бы этим заниматься, у мужчины не было.

Правоохранители изъяли найденные кусты и отправили их на экспертизу – специалисты уже подтвердили, что в растениях действительно есть наркотические вещества.

Копы нашли коноплю

«Собранные доказательства стали основанием для уведомления мужчины о подозрении по ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 12:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во дворе дома у жителя Мерефы обнаружили кусты конопли.".