Жителя Мерефы подозревают в выращивании конопли – копы изъяли растения

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во дворе дома у жителя Мерефы обнаружили кусты конопли.

В полиции установили, что 44-летний житель Мерефы выращивал во дворе своего дома кусты конопли. При этом никаких специальных документов, которые разрешали бы этим заниматься, у мужчины не было.

Правоохранители изъяли найденные кусты и отправили их на экспертизу – специалисты уже подтвердили, что в растениях действительно есть наркотические вещества.

«Собранные доказательства стали основанием для уведомления мужчины о подозрении по ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.