Поиски конопли и каннабиса на Балаклейщине: копы рассказали о результатах

В течение сентября копы провели на Балаклейщине четыре обыска на основании уголовных производств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

«В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 65 растений, внешне похожих на коноплю, а также около трех килограммов измельченного сухого вещества, внешне похожего на каннабис», – передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Все изъятое правоохранители отправили на экспертизу, чтобы определить вид растений и установить, действительно ли они являются наркотическими. Кроме того, копы устанавливают и других лиц, причастных к этим правонарушениям.

«В рамках расследований двум фигурантам уже сообщено о подозрении. Одному из них – по ч. 3 ст. 309 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины – за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах, а также незаконный посев или выращивание конопли. Другому фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта», – добавили в полиции.