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За домашнее насилие над матерью харьковчанин может сесть на три года

Происшествия 18:49   28.09.2026
Татьяна Литвина
За домашнее насилие над матерью харьковчанин может сесть на три года

Домашнее насилие, из-за которого 76-летняя женщина оказалась в больнице, установили правоохранители. Ее 38-летнему сыну грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции Харьковской области, им поступило сообщение о домашнем насилии в отношении пожилой женщины.

Прибывшие полицейские установили, что 38-летний сын потерпевшей совершил в отношении матери насильственные действия, в результате которых женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали.

домашнее насилие, Харьков
Фото: полиция Харьковской области

Начато расследований по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Напомним, 68-летнего харьковчанина подозревают в избиении 43-летнего сына. По данным Нацполиции, отец во время ссоры ударил сына по голове. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что 43-летнему сыну нанесли легкие телесные повреждения.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 18:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Домашнее насилие, из-за которого 76-летняя женщина оказалась в больнице, установили правоохранители. Ее 38-летнему сыну грозит до трех лет лишения свободы.".