За домашнее насилие над матерью харьковчанин может сесть на три года

Домашнее насилие, из-за которого 76-летняя женщина оказалась в больнице, установили правоохранители. Ее 38-летнему сыну грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции Харьковской области, им поступило сообщение о домашнем насилии в отношении пожилой женщины.

Прибывшие полицейские установили, что 38-летний сын потерпевшей совершил в отношении матери насильственные действия, в результате которых женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали.

Начато расследований по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 68-летнего харьковчанина подозревают в избиении 43-летнего сына. По данным Нацполиции, отец во время ссоры ударил сына по голове. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что 43-летнему сыну нанесли легкие телесные повреждения.