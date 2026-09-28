«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали об ударе по Харькову(фото/видео)

Утром 28 сентября россияне нанесли двойной удар по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Киевском и Салтовском районах. В последнем, по предварительной информации, пострадали 15 человек.

Дополнено в 07:39. Общее количество пострадавших в двух районах возросло до 24, пишет Синегубов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: среди пострадавших – восемь детей.

«12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. Трехлетняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили помощь врачей на месте», – написал начальник ХОВА.

Мэр Игорь Терехов отметил: КАБы или «Бандероли» ударили по Харькову – еще устанавливают. В Салтовском районе разрушен подъезд девятиэтажки. В Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять домов.

«Хочу сказать, что за последнее время да, это был первый «прилет» такого уровня, потому что ранее были FPV, как вы понимаете», – констатировал Терехов.

Видео: пресс-служба ХГС

Общее количество пострадавших в двух районов по состоянию на 07:25 – 22 человека.

Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по второму этажу многоэтажки, есть пострадавшие, среди них – дети.