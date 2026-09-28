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«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали об ударе по Харькову(фото/видео)

Происшествия 07:39   28.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали об ударе по Харькову(фото/видео)

Утром 28 сентября россияне нанесли двойной удар по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Киевском и Салтовском районах. В последнем, по предварительной информации, пострадали 15 человек.

Дополнено в 07:39. Общее количество пострадавших в двух районах возросло до 24, пишет Синегубов.

Обстрел Харькова 28 сентября

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: среди пострадавших – восемь детей.

«12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. Трехлетняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили помощь врачей на месте», – написал начальник ХОВА.

Обстрел Харькова 28 сентября

Мэр Игорь Терехов отметил: КАБы или «Бандероли» ударили по Харькову – еще устанавливают. В Салтовском районе разрушен подъезд девятиэтажки. В Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять домов.

Обстрел Харькова 28 сентября

«Хочу сказать, что за последнее время да, это был первый «прилет» такого уровня, потому что ранее были FPV, как вы понимаете», – констатировал Терехов.

 

Видео: пресс-служба ХГС

Общее количество пострадавших в двух районов по состоянию на 07:25 – 22 человека.

Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по второму этажу многоэтажки, есть пострадавшие, среди них – дети.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 07:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 сентября россияне нанесли двойной удар по Харькову. «Прилеты» зафиксировали в Киевском и Салтовском районах.".