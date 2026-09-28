Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
05:11
До 14 возросло количество пострадавших в Харькове
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате удара по многоэтажному дому в Салтовском районе разрушены два этажа. Количество пострадавших постоянно возрастает. По состоянию на 05:11 известно о 14 пострадавших, из которых восемь — дети.
04:52
В Харькове — «прилеты» по Салтовскому и Киевскому районам, среди пострадавших — дети
Около четырех утра 28 сентября в Харькове прогремели взрывы. Городской голова Игорь Терехов проинформировал о «прилетах» КАБов по двум районам города. Изначально сообщил, что удары пришлись рядом с жилыми домами. Позже выяснилось, что в Салтовском районе — удар по многоэтажке.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: удар пришелся по второму этажу, два этажа разрушены. Известно уже о девяти пострадавших, среди которых пятеро детей.