Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие

Происшествия 05:11   28.09.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

05:11

До 14 возросло количество пострадавших в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате удара по многоэтажному дому в Салтовском районе разрушены два этажа. Количество пострадавших постоянно возрастает. По состоянию на 05:11 известно о 14 пострадавших, из которых восемь — дети.

04:52

В Харькове — «прилеты» по Салтовскому и Киевскому районам, среди пострадавших — дети

Около четырех утра 28 сентября в Харькове прогремели взрывы. Городской голова Игорь Терехов проинформировал о «прилетах» КАБов по двум районам города. Изначально сообщил, что удары пришлись рядом с жилыми домами. Позже выяснилось, что в Салтовском районе — удар по многоэтажке.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: удар пришелся по второму этажу, два этажа разрушены. Известно уже о девяти пострадавших, среди которых пятеро детей.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на автомобили

Автор: Оксана Горун

Популярно

Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
27.09.2026, 16:30
«Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов
«Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов
27.09.2026, 17:14
Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области
Днем до +22, порывы ветра. Прогноз погоды на 28 сентября в Харькове и области
27.09.2026, 19:38
Умер мальчик, получивший ожоги в результате атаки дронами по Харьковщине
Умер мальчик, получивший ожоги в результате атаки дронами по Харьковщине
27.09.2026, 21:36
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на автомобили
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на автомобили
27.09.2026, 21:40
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
28.09.2026, 05:16

Новости по теме:

28.09.2026
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
27.09.2026
Ударил возле магазина: FPV-дрон армии РФ ударил по авто на Харьковщине (видео)
27.09.2026
2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области
27.09.2026
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на автомобили
26.09.2026
Мужской и женский взгляд на трагедию: в Харькове состоялась громкая премьера


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 05:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".