Новости Харькова — главное за 28 сентября: «прилет» по многоэтажке, пострадавшие

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

05:11

До 14 возросло количество пострадавших в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате удара по многоэтажному дому в Салтовском районе разрушены два этажа. Количество пострадавших постоянно возрастает. По состоянию на 05:11 известно о 14 пострадавших, из которых восемь — дети.

04:52

В Харькове — «прилеты» по Салтовскому и Киевскому районам, среди пострадавших — дети

Около четырех утра 28 сентября в Харькове прогремели взрывы. Городской голова Игорь Терехов проинформировал о «прилетах» КАБов по двум районам города. Изначально сообщил, что удары пришлись рядом с жилыми домами. Позже выяснилось, что в Салтовском районе — удар по многоэтажке.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: удар пришелся по второму этажу, два этажа разрушены. Известно уже о девяти пострадавших, среди которых пятеро детей.